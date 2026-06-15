Bị FIFA bắt che logo tại World Cup 2026, thương hiệu này xử lý "đỉnh chóp"

HHTO - Một thương hiệu thời trang đã có động thái đáp trả, xử lý khéo léo khi bị che tên và logo tại World Cup 2026.

Vòng Chung kết World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh trong sự cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Thế nhưng ngoài việc mang đến những trận cầu đỉnh cao, đây còn là cuộc chiến ngầm của các thương hiệu trong mảng quảng bá. Chẳng hạn như tâm điểm trong những ngày qua đã đổ dồn vào mặt tiền của sân vận động tại Santa Clara, Mỹ cùng màn che khuất logo một thương hiệu lớn đến từ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 yêu cầu các sân vận động Mỹ che tên, logo các thương hiệu không nằm trong danh mục của FIFA.

Cụ thể, trong lúc không ít tập đoàn chi ra số tiền khủng để được xuất hiện xuyên suốt giải đấu World Cup 2026, phía FIFA lại gây bất ngờ khi áp dụng một quy định cực kỳ nghiêm ngặt mang tên "clean stadium" (sân vận động "sạch"). Theo quy định này, trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết, các sân vận động đăng cai không được phép giữ lại bất kỳ tên thương mại nào thuộc các thương hiệu không nằm trong hệ sinh thái tài trợ của FIFA.

Hệ quả, hàng loạt những cái tên quen thuộc gắn liền với lịch sử thể thao Mỹ (cũng là nước chủ nhà) đều phải tạm thời "bốc hơi". Đặc biệt tại Santa Clara, sân vận động gắn với một thương hiệu thời trang nổi tiếng đã bị FIFA dùng màn che khuất logo, thậm chí buộc phải đổi tên thành San Francisco Bay Area Stadium.

Đối với các chủ sở hữu và nhà tài trợ, đây là một điều khoản bắt buộc nhưng không kém phần gây hụt hẫng. Song với hãng bị che logo tại Santa Clara, cư dân mạng lại đang thích thú trước màn "đáp trả" từ hãng dành cho FIFA.

Thương hiệu có cách che tên khéo léo, độc đáo.

Đầu tiên tại khu vực sân vận động, thương hiệu này vẫn chấp hành nghiêm chỉnh, sử dụng tấm màn lớn để che lại. Thế nhưng, thay vì dùng một tấm bạt vuông để che logo, hãng đã chọn bức màn được cắt gọt vừa vặn theo đúng hình dáng biểu tượng đặc trưng của hãng, giúp người hâm mộ có thể nhận diện dù không có bất kỳ cái tên hay logo nào được công khai.

Ngoài ra trên trang mạng xã hội chính thức của mình, hãng còn đăng tải bức ảnh chụp bảng điểm với phần logo bị che khuất, đi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý "Chào mừng thế giới đến với sân vận động [đã bị xóa] tuyệt đẹp!", đồng thời đổi luôn ảnh đại diện.

Hãng đổi cả ảnh đại diện theo biểu tượng tấm màn che tại sân vận động.

Động thái này lập tức thổi bùng một làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Người hâm mộ dành những lời khen cho hãng với cách xử lý thông minh, vừa tôn trọng quy định từ FIFA, vừa giữ được tinh thần và độ nhận diện thương hiệu của mình. Thậm chí, không ít người còn khẳng định đây là một nước đi marketing thông minh, giúp hãng này vươn lên "chiếm sóng" trong lúc World Cup 2026 đang vô cùng sôi nổi và là "miếng mồi ngon" cho hàng loạt thương hiệu tranh giành quảng cáo.