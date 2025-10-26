Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trào lưu “Ánh sáng tri thức” cực nhân văn đang khuấy đảo Tóp Tóp học đường

Bình An - Video: Tổng hợp từ TikTok

HHTO - Không phải trend nhảy nhót hay “hạt nhài” thường gặp trên TikTok, “Ánh sáng tri thức” đang trở thành làn gió mới trên TikTok Việt với tinh thần nhân văn và hình ảnh truyền cảm hứng học tập cực “chill”. Mỗi clip chỉ vài chục giây nhưng đủ khiến người xem mỉm cười, có video đã nhận về gần 1 triệu lượt xem và hàng chục ngàn tim chỉ sau vài ngày đăng tải.

Bắt nguồn từ Douyin, trào lưu “Ánh sáng tri thức” nhanh chóng vượt biên giới và “cập bến” TikTok Việt. Không cần đạo cụ cầu kỳ hay vũ đạo phức tạp, trào lưu này ghi điểm bởi sự sáng tạo đơn giản mà ý nghĩa: chỉ với ánh đèn flash điện thoại và một quyển sách, teen đã có thể cùng nhau “thắp sáng” tinh thần học hỏi.

Để lan tỏa “ánh sáng tri thức”, teen xếp thành một hàng dài, tất cả cùng bật đèn flash điện thoại. Khi cameraman “lia máy” đến ai, người đó sẽ chiếu đèn về phía lưng người phía trước, tạo hiệu ứng như “truyền năng lượng”. Đến người cuối cùng - nhân vật “vedette” - sẽ mở quyển sách đã kẹp sẵn đèn flash, để ánh sáng bừng lên như “hào quang tri thức” soi sáng tương lai.

Trào lưu được nhận xét là nhân văn nhất nhì TikTok

Không mất quá nhiều công sức dàn dựng, nhưng trào lưu “Ánh sáng tri thức” lại mang đến bầu không khí tích cực và gắn kết. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc học sinh và thầy cô cùng tham gia, vừa tươi vui vừa đáng yêu. Có clip nhận về gần 1 triệu lượt xem và hàng chục ngàn tim chỉ sau vài ngày đăng tải, minh chứng cho sức hút đặc biệt của trào lưu siêu nhân văn này.

Trào lưu vô tình thành sợi dây gắn kết học sinh và giáo viên.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau “thả tim” và để lại lời khen: “Trend này hay hơn mấy cái trend lắc hông nhiều đó”, “Dễ thương quá, cô giáo quay cùng học sinh luôn kìa”, “Trend nhân văn quá, cần nhân bản gấp các shop ơi!”. Không chỉ teen mà nhiều thầy cô giáo trẻ cũng “đu trend” ngay trong lớp học, xem như là một cách lan tỏa tinh thần học tập hiện đại và gần gũi.

Không cần cầu kì nhưng vẫn đủ sức hút để viral

Trong bối cảnh TikTok thường bị “chê” vì quá nhiều nội dung “loãng”, trend “Ánh sáng tri thức” xuất hiện như một làn gió tươi mới, nhắc mọi người rằng mạng xã hội không chỉ để vui mà còn có thể truyền cảm hứng tích cực. Sự lan tỏa của trend cho thấy Gen Z ngày nay biết chọn lọc nội dung, ưa chuộng giá trị nhân văn và sáng tạo thực chất. Từ một video đơn giản, “Ánh sáng tri thức” đã trở thành biểu tượng nhỏ cho tinh thần học hỏi, sẻ chia năng lượng tốt đẹp trong cộng đồng học sinh.

z7153013270565-d9b994cdb62e2d41e312a382aa84253c.jpg
Bình An - Video: Tổng hợp từ TikTok
#Ánh sáng tri thức #TikTok #trend học đường #cảm hứng học tập #xu hướng TikTok

