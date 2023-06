Trao cơ hội cho học sinh nghèo Tây Nguyên

Bố bị tật, mẹ ung thư

Xã Gla, huyện Đak Đoa cách phố núi Pleiku chừng 20 cây số. Trên đường tới nhà em Phúc (lớp 4, Trường Tiểu học số 2), anh Hơm- Bí thư xã Đoàn Gla hồ hởi: “Hôm em gọi báo sẽ có bò giống, Phúc nó chẳng kịp tắt điện thoại, chạy ngay ra rẫy cà phê vừa reo nhà mình có bò mẹ ơi. Anh nghe mà hạnh phúc thay. Là cán bộ Đoàn, khi một hoàn cảnh nghèo trong xã được giúp đỡ, bản thân cũng bớt một gánh nặng”. Từ hôm hay tin có 10 triệu đồng, anh Hơm đi khắp xã dò hỏi, lựa mãi mới được một con bò giống béo, khỏe. Con bò này đã có bầu nên chỉ vài tháng sau nó sẽ sinh bê con. Chủ bò biết tin đây là món quà thiện nguyện nên đã bớt từ 13 triệu đồng xuống 10 triệu đồng.

Khi chúng tôi đến nhà, cả gia đình em Phúc đang mải trồng cỏ voi quanh ngôi nhà lụp xụp. Biết là những người giúp đỡ mua bò giống, gia đình em hồ hởi chạy tới.

Phúc không may mắn bằng các bạn khác. Bố của Phúc là anh Phung (SN 1988) bị teo tay phải từ nhỏ. Người đàn ông này không đầu hàng số phận, làm rẫy, cuốc đất phăng phăng dù chỉ bằng một tay. Cũng vì thế mà tay trái của anh rất to, rắn chắc. Vợ anh Phung mặt xanh xao bởi bệnh ung thư cổ tử cung nhưng không có tiền chạy chữa. Hỏi chuyện, người phụ nữ khắc khổ chỉ rưng rưng nước mắt, vừa cầm tay những nhà hảo tâm, nghẹn ngào: “Nhà mình cảm ơn nhiều lắm”. Đội nắng, dầm mưa mới có chút tiền làm thuê nhưng anh Phung cũng dành để chữa bệnh cho vợ hết. Niềm hạnh phúc nhất của gia đình anh Phung là hai đứa con nhỏ đang chăm chỉ học hành. “Em sẽ cố gắng, quyết tâm chăm học để sau này làm bác sỹ, chữa bệnh cho cha mẹ”, Phúc rưng rưng.

Chúng tôi tới nhà một trường hợp khác được hỗ trợ khi đã cuối chiều. Đó là em Reng làng Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa. Reng cũng là học sinh xuất sắc lớp 4 (Trường Tiểu học Số 2) nhưng tính cách khá rụt rè. Trong căn nhà đơn sơ được nhà nước hỗ trợ chẳng có gì đáng giá ngoài những bao thóc. Chị Bờ Lơi (40 tuổi), mẹ của Reng không biết nói tiếng phổ thông nên phải nhờ cán bộ Đoàn xã Kdang dịch lại. Chồng chị Lơi đã mất 4 năm trước do bệnh sỏi thận, uống rượu nhiều. Mọi gánh nặng, nuôi nấng 4 đứa con đặt hết lên vai người phụ nữ lam lũ ấy. Nỗi buồn trong căn nhà nghèo càng thêm nặng trĩu khi con gái đầu của chị Lơi bị bại liệt. Con bò là niềm hy vọng, động lực để em Reng tiếp tục con đường học hành.

Những trái tim ấm áp

Đồng hành với “Mô hình sinh kế” năm 2023, Hệ thống Y tế GEM (Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, Phòng khám đa khoa Phù Đổng, Bệnh viện mắt Kon Tum) hỗ trợ 13 cặp heo giống (mỗi cặp trị giá 2 triệu đồng) cho 13 em học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chư Prông, Gia Lai.

Ông Lê Đình Trọng- Chủ tịch HĐQT Hệ thống Y tế GEM cho biết, thời gian qua đã theo dõi hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ của báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Gia Lai cho các em học sinh nơi bản, làng nghèo khó. Những lần về địa phương, gặp những hoàn cảnh khó khăn, ông Trọng không thể cầm lòng. Ông Trọng khẳng định, trong năm nay sẽ hỗ trợ điều trị miễn phí hoàn toàn các bệnh về mắt cho ít nhất 100 học sinh, cũng như người nhà các em hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai, Kon Tum. Ông Trọng mong muốn Tỉnh Đoàn Gia Lai sẽ cập nhật danh sách các hoàn cảnh này gửi tới đơn vị để cùng chung tay hỗ trợ.

Anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai chia sẻ, đợt thiện nguyện này có một chút thay đổi với mong muốn khuyến khích, cổ vũ các em học sinh nghèo gắng học hành hơn nữa. Bởi vậy, Tỉnh Đoàn sẽ phân các hoàn cảnh khác nhau để hỗ trợ. Cụ thể, những em học sinh hoàn cảnh khó khăn, học lực trung bình sẽ nhận được một món quà mà không phải là tiền mặt từ “mô hình sinh kế” (là gà hoặc lợn) trị giá 2 triệu đồng làm nguồn sinh kế ban đầu, riêng học sinh học lực xuất sắc nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được nhận một con bò trị giá 10 triệu đồng. Trong đợt này, Tỉnh Đoàn đã trao 2 con bò cho hai học sinh, mỗi con trị giá 10 triệu đồng; 10 đàn gà cho 10 học sinh, mỗi đàn trị giá 2 triệu đồng; 13 cặp heo giống, mỗi cặp trị giá 2 triệu đồng; 1 xe đạp trị giá 2 triệu đồng.

“Gia đình các em khó khăn nên ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Bởi chỉ sau giờ đến trường các em sẽ phải lên rẫy cùng cha mẹ ngay để phụ giúp. Cũng từ đây mà các em ít tham gia hoạt động Đoàn, đội, dẫn đến việc rèn luyện kỹ năng sống không có. Tình trạng học sinh bỏ học, hoặc bị tai nạn, đuối nước gia tăng”, anh Nam chia sẻ.

Theo anh Nam, hỗ trợ cho các em học sinh không nên bằng tiền mặt, mà nên trao “cần câu” là các mô hình sinh kế. Điều này giúp các em biết lao động, ý thức được giá trị của đồng tiền. Các em cũng sẽ biết ơn người đã giúp mình, tạo sự khích lệ trong học tập.

Triển khai chương trình “Mô hình sinh kế” năm nay, có 26 em học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai được trợ giúp. Nguồn lực này được hỗ trợ bởi: Hệ thống Y tế GEM hỗ trợ 13 cặp lợn giống (mỗi cặp trị giá 2 triệu đồng), Nhà hàng Chay - Cà phê AN ở số 146 đường Lương Thế Vinh, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 20 triệu đồng; Cty Cổ phần Phong Điện Ia Pết số Một và Hai 12 triệu đồng; cửa hàng Vật liệu xây dựng Thảo Ngân (số 315 đường Lê Duẩn, thành phốPleiku) 10 triệu đồng.