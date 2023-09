Transerco phát động thi đua an toàn giao thông năm 2023

TP - Hưởng ứng năm ATGT quốc gia 2023, chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và Thủ đô, từ tháng 8/2023, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) phát động thi đua cao điểm về an toàn giao thông năm 2023.

Đại diện Transerco cho biết, nhằm nâng cao nhận thức trong việc tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, Transerco phối hợp cùng với Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai thi đua về an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Thời gian thực hiện thi đua bắt đầu từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/9/2023.

Theo đó, đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, hạ tầng vận tải, thương mại dịch vụ và GTGT, nội dung thi đua là khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023. Đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ trên tất cả các bến xe, điểm đỗ xe của Tổng công ty, đảm bảo tuyệt đối an toàn và đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Với, lĩnh vực VTHKCC, cao điểm thi đua sẽ diễn ra tại các đơn vị hoạt động buýt thuộc Transerco từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023. Trong đó gồm có thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật chạy xe, chấp hành đúng các quy định dừng đỗ đón trả khách, quy định của Luật giao thông đường bộ với mục tiêu tham gia giao thông an toàn nhất; Thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phong cách, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt thân thiện, tận tụy và nhiệt tình. Không để hành khách bức xúc, phản ánh về ứng xử, giao tiếp và thái độ phục vụ.

Chấm điểm thi đua từ công việc hàng ngày

Đợt thi đua này đưa ra những tiêu chí rõ ràng, cụ thể nhằm khích lệ tinh thần hăng say làm việc, không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ của đội ngũ lao động trực tiếp trên xe buýt. Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm, các tiểu ban chất lượng sẽ tăng cường chấm điểm theo tiêu chí dịch vụ đã được xây dựng để đánh giá một cách chi tiết, đầy đủ.

Bên cạnh chương trình thi đua, Tổng Công ty sẽ tổ chức Hội thi: Lái xe giỏi, an toàn năm 2023 và Nhân viên phục vụ giỏi, thân thiện năm 2023; Bình xét và vinh danh các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu: Vô lăng vàng Transerco; Nhân viên phục vụ tiêu biểu Transerco; Thợ sửa chữa giỏi Transerco.

Transerco mong muốn, đợt thi đua này sẽ là dịp để tăng thêm nhận thức, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nâng cao sự giao lưu, đoàn kết, phát hiện những cá nhân tiêu biểu, cá nhân có thành tích trong công tác để khuyến khích tinh thần làm việc trong toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Tổng công ty.