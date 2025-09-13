Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh

TPO - Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), Đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và ra mắt Show trải nghiệm Đêm “Lửa Xô viết”.

Video toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, ông Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Chủ tịch Quốc Hội, ông Thái Thanh Quý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các bậc lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đại điện lãnh đạo các Sở, ngành và đông đảo người dân tham gia.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh tại xã Hưng Nguyên và dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài, nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo Tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Lễ kỷ niệm nhằm góp phần khẳng định, tôn vinh, lan toả giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc văn hóa Nghệ An trong suốt chiều dài 995 năm kể từ khi danh xưng Nghệ An được ghi nhận trong sử sách. Đồng thời, tri ân, tôn vinh các thế hệ tiền nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công cuộc dựng nước, giữ nước, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong phong trào đấu tranh cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trình bày diễn văn khai mạc chương trình.

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc. Trong suốt 995 năm qua, danh xưng Nghệ An đã trở thành niềm tự hào, là biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ.

Trong hành trình đó, Xô viết - Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 95 năm đã trôi qua nhưng di sản Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị với những dấu tích được lưu giữ trên vùng quê cách mạng này.

Toàn cảnh chương trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”. Đây là sản phẩm công nghiệp văn hoá chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số 4.0 đầu tiên tại Nghệ An và miền trung để tôn vinh và giúp khán giả hiểu sâu sắc những giá trị lịch sử to lớn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ban tổ chức ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”.

Điểm nhấn là màn trình diễn 3D Mapping hoành tráng, gắn với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu tái hiện hào khí Xô viết 1930-1931.

Chương trình sẽ mở cửa đón khu khách vào thứ 7 hàng tuần hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa, giàu cảm xúc và hiện đại cho người dân và du khách.

Show diễn gắn với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu tái hiện hào khí Xô viết 1930-1931.

Những hoạt cảnh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được tái hiện.

Người dân hào hứng dùng điện thoại quay lại chương trình.

Không khí phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được tái hiện hào hùng.