Văn hóa

Google News

Nhìn gần hiện vật quý về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Thu Hiền

TPO - Hàng nghìn hiện vật, tư liệu được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đã minh chứng quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, vẻ vang của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930-1931.

tp-15-4600.jpg
Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh﻿ hiện lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng 1930-1931. Tất cả tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng đã minh chứng cho tinh thần đấu tranh anh dũng, quả cảm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
﻿Trong ảnh là bức tường cong màu đỏ, trên đó có chân dung 77 chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Họ là những người nông dân và công nhân đã hợp sức để xây dựng nên bức tường thành của chính quyền cách mạng.
tp-6-3984.jpg
Bộ sưu tập 11 lá cờ Đảng trong phong trào cách mạng 1930-1931﻿. Những lá cờ này được nhân dân các địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh sử dụng trong các cuộc mít tinh, biểu tình ở phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Lá cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của giai cấp công - nông đã dẫn dắt nhân dân vùng lên đấu tranh với chính quyền thực dân, phong kiến.
tp-11-9714.jpg
Bộ sưu tập hiện vật vũ khí của Tự vệ đỏ﻿ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ngay sau khi ra đời, chính quyền Xô viết đã chủ trương thành lập đội Tự vệ đỏ để làm nòng cốt trong các cuộc đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ an ninh thôn, xóm và bảo vệ chính quyền Xô viết còn non trẻ.
tp-10-8527.jpg﻿
tp-22.jpg
tp-21.jpg﻿
﻿tp-5-600.jpg
Những hình ảnh, hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động, đấu tranh của những người cộng sản kiên trung và nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh đã gợi nhắc về khí thế sôi nổi, quật cường vùng lên tranh đấu. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành “cuộc thử lửa” đầu tiên của cách mạng Việt Nam.
tp-20.jpg
Tại bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh còn có bộ sưu tập trống được dùng để cổ vũ nhân dân các vùng trong các cuộc mít tinh, biểu tình của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Tuy kích thước lớn, nhỏ khác nhau nhưng bộ sưu tập trống đã góp phần phản ánh khí thế đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930-1931.
tp-14-6323.jpg
Bức tranh sơn mài “Xô Viết Nghệ Tĩnh” là bản trường ca đầy sức sống, được viết nên bằng màu sắc và hình khối, ca ngợi sức mạnh của quần chúng và tinh thần cách mạng quật cường.
tp-12-5611.jpg
Mỗi hiện vật là một câu chuyện, tái hiện cao trào cách mạng bi tráng, tinh thần bất khuất của nhân dân Nghệ Tĩnh, tạo tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
tp-8-6230.jpg
tp-7-4011.jpg
Bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Không chỉ lưu giữ hiện vật, bảo tàng còn xuất bản hàng chục đầu sách ghi lại câu chuyện đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ cộng sản. Chúng tôi tự hào được tiếp bước thế hệ đi trước, nỗ lực giữ gìn và lan tỏa quá khứ hào hùng của ông cha qua từng hiện vật, tư liệu về Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”.
Thu Hiền
