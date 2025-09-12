Nhìn gần hiện vật quý về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

TPO - Hàng nghìn hiện vật, tư liệu được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đã minh chứng quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, vẻ vang của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930-1931.
Những hình ảnh, hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động, đấu tranh của những người cộng sản kiên trung và nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh đã gợi nhắc về khí thế sôi nổi, quật cường vùng lên tranh đấu. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành “cuộc thử lửa” đầu tiên của cách mạng Việt Nam.
Bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Không chỉ lưu giữ hiện vật, bảo tàng còn xuất bản hàng chục đầu sách ghi lại câu chuyện đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ cộng sản. Chúng tôi tự hào được tiếp bước thế hệ đi trước, nỗ lực giữ gìn và lan tỏa quá khứ hào hùng của ông cha qua từng hiện vật, tư liệu về Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”.