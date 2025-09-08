Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 8/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Đây là hoạt động đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 95 năm cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Xô viết Nghệ Tĩnh - cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, là một trong những trang sử tiêu biểu nhất trong “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là biểu tượng cho sức mạnh của liên minh công - nông, cho tinh thần kiên cường, bất khuất, khí thế xung thiên của nhân dân Nghệ Tĩnh.

tp-10.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm 1960, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh được xây dựng trên nền Nhà lao Vinh cũ - một địa điểm lịch sử quan trọng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 65 năm qua, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, nay là Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ sưu tầm, bảo quản và trưng bày các tài liệu, hiện vật về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ.

Tháng 12/2024, nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại. Sau 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với diện mạo mới, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Nghệ An, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút du khách trong hành trình khám phá di sản miền Trung.

Trong khuôn khổ sự kiện, chuyên đề Khát vọng tự do được khai mạc với gần 100 tư liệu, hình ảnh quý do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh thực hiện.

Trưng bày tái hiện câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường của những người cộng sản trong ngục tù thực dân, với các phần: Xiềng xích - Tung cánh giữa màn đêm - Dấu ấn vượt thời gian. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, khát vọng tự do của những người con Xô viết anh hùng.

tp-8.jpg
Tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Dịp này, buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra trong không khí xúc động. Con cháu của các chiến sĩ như Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ (Đậu Giá), Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán… đã chia sẻ những ký ức, câu chuyện cảm động về tinh thần kiên trung, tình đồng chí gắn bó, sự hy sinh vì lý tưởng độc lập, tự do của cha ông.

tp-9.jpg
Các bạn trẻ tham quan trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do.

Chương trình không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối cách mạng, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh trong các thế hệ hôm nay.

Thu Hiền
#Xô viết Nghệ Tĩnh #chiến sĩ cách mạng #truyền thống yêu nước #Bảo tàng Nghệ An #di sản lịch sử #truyền thống cách mạng #khát vọng tự do

Xem thêm

Cùng chuyên mục