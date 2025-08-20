'Trăng đen' hiếm gặp xuất hiện vào cuối tuần này

TPO - Trăng non sắp tới là "trăng đen" theo mùa, một hiện tượng hiếm gặp, xảy ra mỗi 33 tháng một lần. Đúng 2:06 sáng giờ miền Đông nước Mỹ (giờ địa phương) ngày 23/8, khoảng trưa ngày 23/8 giờ Việt Nam, Mặt Trăng sẽ bước vào pha trăng non, hiện tượng này xảy ra cứ sau 29,5 ngày.

Tuy nhiên, hiện tượng này không thể nhìn thấy trên bầu trời. Trăng non xảy ra khi Mặt Trăng đi qua khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời, khiến bề mặt của Mặt Trăng trở nên vô hình từ Trái Đất. Trăng đen là hiện tượng trái ngược với trăng xanh và cũng hiếm gặp không kém. Cũng như trăng xanh, có hai loại trăng đen. Trăng đen tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 31/8/2027.

"Trăng đen" vào tháng 8 là cơ hội tuyệt vời để ngắm Dải Ngân Hà. (Ảnh: Adventure_Photo)

Các nhà thiên văn học cũng sử dụng thuật ngữ "trăng đen" để chỉ lần trăng non thứ ba trong một mùa có bốn lần trăng non. Hiện tượng kỳ lạ này chính là điều đang diễn ra vào cuối tuần này và tất cả là do trăng non xuất hiện ngay sau ngày hạ chí hoặc xuân phân.

Hiện tại đang là mùa hè ở Bắc bán cầu và mùa đông ở Nam bán cầu, bắt đầu từ ngày hạ chí vào ngày 20 hoặc 21/6 (tùy theo múi giờ của bạn) và sẽ kết thúc vào ngày xuân phân ngày 22/9. Trong khoảng thời gian này, có trăng non vào ngày 25/6 (chỉ bốn ngày sau hạ chí), ngày 24/7, ngày 23/8 và ngày 21/9 (một ngày trước xuân phân). Thời gian này khá eo hẹp, nhưng vẫn đủ để bốn lần trăng non xuất hiện trong một mùa hè.

Trăng non thứ ba (vào ngày 23/8) được gọi là "trăng đen" theo mùa. Trăng non này xuất hiện khoảng 33 tháng một lần, hiếm hơn một chút so với "trăng đen" hàng tháng.

Mặc dù bạn không thể nhìn thấy trăng đen bằng mắt thường, nhưng thời điểm này lại mang đến cơ hội đặc biệt cho những người ngắm sao: Một đêm không trăng hoàn hảo để ngắm những vì sao mùa hè khi Dải Ngân hà trông đẹp nhất từ Bắc bán cầu.

Cách tốt nhất để quan sát rõ cung thiên hà của chúng ta là tìm một vị trí tránh xa ô nhiễm ánh sáng, tốt nhất là nơi không có thành phố nào ở đường chân trời phía nam.

Hãy tìm ba ngôi sao sáng của Tam giác Mùa hè rộng lớn ở phía đông nam (Vega, Deneb và Altair). Dải Ngân hà sẽ đi qua phía bên trái của Tam giác Mùa hè, từ Deneb xuống Altair và từ đó xuống đường chân trời phía nam.

Mặc dù Dải Ngân Hà có thể nhìn thấy trên bất kỳ bầu trời đêm không trăng nào, nhưng đêm "trăng đen" là cơ hội hoàn hảo để ngắm nhìn nó ở trạng thái đẹp nhất.