Trắng đêm hỗ trợ người dân chạy lũ

TPO - Tối 22/7, lũ dâng cao, chính quyền xã Thạch Giám (Nghệ An) chia thành nhiều tổ công tác, bám các vùng xung yếu và túc trực, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn.

Nước đổ về sông Lam đoạn qua khu vực Đền Vạn (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) sáng 23/7.

Sáng 23/7, ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, cho biết, trên địa bàn đã tạnh mưa nhưng nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông đang tiếp tục dâng cao. Từ chiều tối 22/7 đến rạng sáng 23/7, chính quyền xã Tương Dương đã huy động toàn bộ lực lượng, chia nhiều tổ công tác bám các khu vực dân cư xung yếu để hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nước lũ ngập nhiều khu vực dân cư tại trung tâm xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) lúc 4h30 sáng 23/7.

Theo Bí thư xã Tương Dương, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trong nước. Tuyến quốc lộ 7 bị ngập nhiều điểm, các phương tiện giao thông không thể lưu thông qua lại.

“Hiện, nhiều khu dân cư đang bị cô lập, chưa thể thống kê thiệt hại. Tại trung tâm xã Tương Dương có 1 điểm ngập nặng và một số điểm khác bị ngập. Khu vực cầu khe Sình trên địa bàn xã cũng bị ngập sâu”, ông Lê Văn Lương nói và cho biết, nước lũ đã khiến nhiều cầu treo bắc qua sông Lam bị sập, hư hỏng.

Chính quyền xã Tương Dương túc trực tại các khu dân cư xung yếu để hỗ trợ di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) xuyên đêm hỗ trợ người dân chạy lũ.

Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương (ngoài cùng bên trái ảnh 1) cùng các tổ công tác túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc.

Tại xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) nước sông dâng cao khiến tuyến quốc lộ 7 nối từ các xã đồng bằng lên xã miền Tây Nghệ An (huyện Tương Dương, Kỳ Sơn cũ) bị ngập sâu trong nước. Các phương tiện tham gia giao thông không thể đi qua. Một số dân sinh sống hai bên bờ sông Lam đã bị ngập trong nước lũ. Hiện, địa phương chưa thể thống kê thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Tuyến quốc lộ 7, điểm đầu xã Con Cuông (đầu thị trấn Con Cuông cũ) bị ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt.

Trước đó, tối 22/7, UBND tỉnh Nghệ An có thông báo khẩn gửi các địa phương, đơn vị về lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s (lúc 21h tối 22/7) gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức là 5.000 năm xảy ra một lần). Hồ đang tiến hành cắt, giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727m3/s và sẽ tăng trong thời gian tới.

Đến sáng 23/7, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ, cho biết, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đã giảm một nửa, còn mức 6.200m³/s so với tối 22/7. Thủy điện này đang xả lũ với lưu lượng 4.300m³/s.

Tại xã Mường Xén (Nghệ An) cũng đang ngập sâu trong nước lũ.

“Đây là lưu lượng nước lịch sử. Trận lũ năm 2018 lưu lượng nước đổ về mới chỉ đạt 4.200m³/s. Mưa đã giảm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, căn cứ vào lưu lượng nước lũ đổ về hồ để điều chỉnh mức xả”, ông Hùng nói.

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước hơn 5.000ha, với tổng dung tích chứa lên tới 1,83m3/s. Đây là thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.