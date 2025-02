Trận lụt trái mùa ở Phú Yên làm gần 4.300ha lúa và hoa màu ngập nặng

TPO - Trận lụt giữa mùa Xuân ở Phú Yên đã làm ngập, hư hỏng gần 4.300ha lúa, hoa màu của người dân. Tình hình mưa lụt bất thường ở tỉnh này còn diễn biến phức tạp khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi đang phải xả nước.

Ngày 24/2, ông Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết: Trong hai ngày 22-23/2, mưa lớn kéo dài khiến 467ha lúa của người dân tại địa phương này bị ngập trắng. Cụ thể, thị trấn Chí Thạnh có 80ha, xã An Cư 162ha, xã An Thạch 20ha, xã An Định 155ha, xã An Nghiệp 10ha và xã An Chấn 40ha bị ngập.

“Theo tính toán, đợt ngập úng này ước thiệt hại khoảng 30%. Đây là thời điểm lúa đang làm đòng nên nước ngập sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa sau này”, ông Hoàng nói. Ông Hoàng cũng thông tin, hiện các địa phương trên địa bàn huyện và trạm thủy nông Tuy An đã chủ động điều tiết nước qua cống xả cát ở các công trình thủy lợi.

Tính đến hôm nay (24/2), mưa lũ ở tỉnh Phú Yên gây ngập, hư hỏng khoảng hơn 3.000ha lúa ở các huyện như: Tây Hoà, Đông Hoà, Phú Hoà, Tuy An và khoảng hơn 1.200ha hoa màu, khoai mì.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên khu vực từ Huế đến Bình Thuận mưa lớn kéo dài. Đây là đợt mưa lớn hiếm gặp tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ giữa mùa Xuân. Chính đợt mưa lớn này đã gây ra lũ, ngập lụt gây thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, tình hình mưa lụt giữa mùa xuân bất thường ở tỉnh này còn diễn biến phức tạp khi các hồ thủy điện, thủy lợi xả nước. Cụ thể, hồ thủy điện Sông Hinh đang xả lũ với tổng lưu lượng 355m3/s, nhiều hồ thủy lợi đang đầy nước như Mỹ Lâm (95,5%), Đồng Tròn (94%) và Phú Xuân (99%) xả nước qua tràn. Dự báo, lũ sông Bàn Thạch có thể tăng xấp xỉ báo động 2 trong những giờ tới.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin, thực hiện tuyên truyền vận động người dân chủ động di dời sơ tán khi có yêu cầu tại các khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, sạt lở đất đến nơi an toàn.