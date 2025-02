Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24/2, Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Vũ Hồng Văn đề nghị đại tá Nguyễn Đức Hải nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu sâu các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai bày tỏ mong muốn đại tá Nguyễn Đức Hải tiếp tục nỗ lực, phát huy trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của bản thân để tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng như tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể và toàn hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh tin tưởng, tín nhiệm, trao thêm trọng trách mới. Ông cam kết sẽ quyết tâm cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Đức Hải từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trước khi được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từ ngày 4/1.