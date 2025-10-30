Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Tràn dầu ra đường, hàng chục người té ngã ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Cơ quan chức năng đang trích xuất camera tìm thủ phạm làm dầu chảy giữa đường khiến hàng chục người, phương tiện té ngã, trong đó có nhiều học sinh. Vụ việc xảy ra trên đường 30/4, phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Chiều 30/10, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tiến hành dùng cát đổ lên mặt đường 30/4, đoạn từ sân vận động Gò Đậu tới Bến xe Bình Dương.

Trước đó, giữa trưa cùng ngày, hàng chục người đi xe máy, trong đó có nhiều học sinh lưu thông qua đoạn đường trên và bị trượt, té ngã. Một số nạn nhân bị thương, có trường hợp phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Clip: Đường trơn trượt khiến nhiều người đi xe máy té ngã (Clip: Hồ Văn)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường tại khu vực xảy ra sự việc trên xuất hiện lớp dầu mỏng, gây trơn trượt. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng tiến hành phủ một lớp cát trên bề mặt đường.

Cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh trong khu vực tìm "thủ phạm" để dầu tràn lênh láng trên đường khiến ít nhất 50 xe gắn máy và xe đạp điện bị té ngã.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

tp-truot.jpg
Một chiếc xe máy hư hỏng sau khi trượt ngã giữa đường
tp-te-nga.jpg
Học sinh bị trượt ngã giữa đường Ảnh: Hồ Văn
tp-te-nga-2.jpg
tp-te-nga-1.jpg
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua khu vực Ảnh: Hồ Văn
tp-bd.jpg
tp-te-nga-4.jpg
Lực lượng chức năng đổ cát lên mặt đường để hạn chế trơn trượt Ảnh: Hồ Văn
Hương Chi
#đường 30/4 #phường Thủ Dầu Một #TPHCM #trơn trượt #té ngã #xe máy #dầu

