Trải nghiệm phòng chờ ở nhà ga đạt 5 sao Skytrax duy nhất tại Việt Nam có gì khác biệt?

Trang nhã, hiện đại và đa dạng tiện nghi để hành khách có thể thư giãn, làm việc hoặc ăn uống, 2 phòng chờ tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng (T2) như một điểm dừng hoàn hảo cho hành khách trước khi bắt đầu chuyến bay.

Với những ai thường xuyên di chuyển, phòng chờ sân bay không phải một khái niệm quá xa lạ. Được thiết kế để tối ưu trải nghiệm và sự thoải mái cùng với đa dạng tiện nghi cao cấp, phòng chờ sân bay là nơi hành khách có thể “làm chủ” thời gian chờ bay để phục vụ cho các nhu cầu của mình - thoải mái nghỉ ngơi trên ghế massage, tìm kiếm một quyển tạp chí hay ho được xếp gọn trên kệ, duy trì nhịp độ công việc hay đôi khi chỉ đơn giản là “chợp mắt” trong khoảng thời gian ngắn trước chuyến bay.

Tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng – nhà ga duy nhất ở Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax trong hai năm liên tiếp, trải nghiệm ấy càng được nâng tầm với 2 phòng chờ mang phong cách khác biệt: CIP Orchid nổi bật với tiện nghi chuẩn 5 sao và CIP Vanda Lounge, một “ốc đảo thư giãn” đúng nghĩa dành cho những ai muốn tìm một không gian thư giãn, nghỉ ngơi riêng tư tuyệt đối.

Vanda Lounge – Ốc đảo thư giãn giữa hành trình

Sau thời gian cải tạo, phòng chờ Vanda Lounge đã chính thức trở lại với diện tích rộng rãi lên đến 667m² cùng “diện mạo” hoàn toàn mới: sang trọng hơn, tiện nghi hơn và cũng riêng tư hơn cả. Không gian phòng chờ được thiết kế như một “ốc đảo” yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp di chuyển hối hả bên ngoài nhà ga, nơi mọi chi tiết - từ ánh sáng, chất liệu cho đến mùi hương - đều được chăm chút để hành khách có thể thư giãn trọn vẹn trong từng khoảnh khắc chờ đợi.

Điểm đặc biệt ở Vanda Lounge là không gian được chia thành nhiều khu vực khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu nghỉ ngơi của hành khách. Khu vực ghế lười và ghế sofa mang lại cảm giác thoải mái, lý tưởng cho những ai muốn ngả lưng thư giãn hoặc đọc sách trước chuyến bay. Với hành khách cần nạp lại năng lượng, các ghế massage toàn thân được bố trí tách biệt trong không gian yên tĩnh sẽ đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Thiết kế của Vanda Lounge mang hơi thở thiên nhiên, thể hiện qua các chi tiết như vách ngăn lấy cảm hứng từ tán cây, những đường cong mềm mại của trần và sàn nhà cùng ánh sáng dịu trải đều khắp không gian.

Nhờ vậy, phòng chờ vừa hiện đại, vừa gợi cảm giác thư thái tự nhiên đúng tinh thần của một “ốc đảo”.

Hành khách có thể dành thời gian trò chuyện, đọc sách và đồng thời thưởng thức tách cà phê nóng hay nhâm nhi ly rượu vang tuyệt hảo. Mỗi chi tiết, từ cách bố trí ghế, lựa chọn vật liệu cho đến mùi hương thoang thoảng trong không khí, đều được tính toán để mang lại trải nghiệm thoải mái và riêng tư nhất cho từng hành khách.

Hệ thống cửa sổ kính tràn từ trần xuống tận sàn giúp đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời mang đến tầm nhìn rộng thoáng cho hành khách.

Hệ thống phòng vệ sinh của Vanda Lounge cũng được chăm chút tỉ mỉ với không gian sang trọng và sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi cùng hệ thống vòi rửa tay cảm ứng tự động.

Vào giờ cao điểm, Vanda Lounge có thể phục vụ tối đa hơn 130 hành khách cùng lúc.

Bên cạnh không gian thư giãn, trải nghiệm ẩm thực và làm việc tại Vanda Lounge cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Khu vực buffet phục vụ hơn 40 món ăn và 20 loại đồ uống, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Á – Âu và đặc sản địa phương sẽ đáp ứng khẩu vị đa dạng của hành khách đến từ nhiều quốc gia.

Mỗi món ăn đều được chuẩn bị và bày trí tinh tế, mang đến cảm giác như đang dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp thay vì ở sân bay.

Với những hành khách muốn tranh thủ làm việc, Vanda Lounge bố trí các phòng cabin nhỏ riêng tư có trang bị iMac, máy in và wifi tốc độ cao, tạo điều kiện để duy trì hiệu suất công việc ngay trong lúc chờ bay.

Orchid Lounge – Không gian tiện nghi chuẩn 5 sao

Nếu Vanda Lounge là “ốc đảo thư giãn” thì Orchid Lounge lại mang đến một sắc thái khác: năng động, tinh tế và đầy sức sống – nơi mọi trải nghiệm ẩm thực, tiện nghi và dịch vụ đều được chăm chút ở chuẩn cao nhất.

Tọa lạc tại tầng lửng của nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Orchid Lounge gây ấn tượng ngay từ thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống cửa kính lớn bao quanh. Tông màu nâu ấm kết hợp cùng mảng tường xanh và trần gỗ uốn cong mang đến cảm giác sang trọng mà vẫn gần gũi, tạo nên một không gian thư giãn lý tưởng trước chuyến bay.

Không chỉ là điểm dừng chân trước chuyến bay, Orchid Lounge có thể được xem như một nhà hàng sang trọng giữa không trung với bữa tiệc buffet phong phú phục vụ thực đơn hơn 50 món ăn Á – Âu được thay đổi luân phiên theo khung giờ bay. Ẩm thực tại Orchid Lounge được nâng tầm như một hành trình văn hóa, đưa du khách cảm nhận bản sắc Việt qua các món ăn quen thuộc như bún, phở… đến bánh ngọt, salad, trái cây và các loại đồ uống cao cấp được phục vụ với tinh thần hiện đại. Tất cả đều được chuẩn bị tươi mới và bày trí bắt mắt, tỉ mỉ.

Điểm nhấn của Orchid Lounge còn nằm ở dịch vụ chu đáo và tinh tế của đội ngũ nhân viên luôn túc trực để hỗ trợ hành khách trong suốt thời gian lưu trú, từ việc sắp xếp chỗ ngồi, phục vụ đồ uống đến hướng dẫn thông tin chuyến bay.

Ngoài khu vực ăn uống, Orchid Lounge cũng có ghế massage, khu làm việc với máy tính iMac, khu đọc sách và nhà vệ sinh tiện nghi, đảm bảo hành khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn hoặc làm việc trong trạng thái thoải mái nhất.

Với sự kết hợp giữa ẩm thực tinh tế, không gian hiện đại và dịch vụ tận tâm, cả hai phòng chờ tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng đều là lựa chọn lý tưởng cho những hành khách muốn bắt đầu chuyến bay bằng một trải nghiệm sang trọng, trọn vẹn và khác biệt.