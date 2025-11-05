TQ Wuling N300P ghi dấu tại Ngày hội tri ân khách hàng 2025

Với tinh thần tri ân và đồng hành cùng khách hàng, TCIE Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Ô tô Trường Vũ tổ chức chương trình “Ngày hội tri ân khách hàng TQ Wuling 2025” mang chủ đề “Lăn bánh bền bỉ – Đồng hành dài lâu” tại Cần Thơ…

Cam kết trở thành "Bạn đường tin cậy"

Ngày hội tri ân khách hàng TQ Wuling 2025 là sự kiện được tổ chức nhằm tri ân đến những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TQ Wuling do TCIE Việt Nam phân phối. Theo ông Teh Kim Hwa, Tổng Giám đốc TCIE Việt Nam, đây là hoạt động hậu mãi thường niên nhằm tri ân và chăm sóc cộng đồng người dùng đã tin tưởng lựa chọn sử dụng các dòng xe TQ Wuling.

Sự kiện là dịp để thương hiệu thể hiện cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi – những giá trị cốt lõi giúp thương hiệu TQ Wuling đã và đang xây dựng niềm tin vững chắc tại thị trường Việt Nam. Sự kiện mang đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm thực tế cho khách hàng, giúp họ an tâm hơn về chất lượng của dòng xe N300P.

Đại diện của Tập đoàn SGMW phát biểu tại sự kiện Ngày hội tri ân khách hàng 2025

"Trong mọi hoạt động, chúng tôi luôn đặt khách hàng làm trung tâm. TQ Wuling hướng đến trở thành "Bạn đường tin cậy" của người Việt, không chỉ cung cấp những chiếc xe bền bỉ, hiệu quả và đáng tin cậy mà còn mang đến dịch vụ hậu mãi tận tâm, gắn bó lâu dài cùng khách hàng.", ông Teh Kim Hwa cho biết.

Hậu mãi tận tâm – Gắn kết cộng đồng người dùng

"Ngày hội tri ân khách hàng TQ Wuling 2025" được tổ chức với mong muốn mang lại những giá trị thiết thực và niềm vui trải nghiệm cho khách hàng. Hàng trăm khách hàng ở Đồng bằng sông Cửu Long đã hoà mình tham gia các hoạt động như kiểm tra xe miễn phí, thay nhớt miễn phí, lái thử và giao lưu cộng đồng một cách sôi nổi.

Tại khu vực bảo dưỡng, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật 6 bước về động cơ, hệ thống phanh, hệ thống điện, khung gầm… nhằm đảm bảo phương tiện luôn vận hành ổn định và an toàn. Khách hàng được thay nhớt miễn phí; tư vấn trực tiếp về kỹ năng chăm sóc - bảo dưỡng xe đúng cách giúp tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ xe.

Không chỉ vậy, sự kiện còn thu hút với không gian trưng bày và hoạt động lái thử mẫu xe N300P với ba phiên bản: thùng lửng, thùng bạt và thùng kín. Đông đảo khách hàng là các hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vận tải và đại lý phân phối hàng hóa... đã hào hứng trải nghiệm.

Đại diện của Công ty TNHH Ô tô Trường Vũ trao tặng quà bốc thăm may mắn tại sự kiện Ngày hội tri ân khách hàng 2025

Để tri ân khách hàng, TQ Wuling cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm giá lên đến 8 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách trả góp linh hoạt, giúp khách hàng sở hữu xe dễ dàng và khởi đầu hành trình kinh doanh hiệu quả.

Trải nghiệm sản phẩm – Khẳng định chất lượng

N300P là sản phẩm chủ lực được lắp ráp theo dạng CKD tại nhà máy Tan Chong (Đà Nẵng) đạt tiêu chuẩn Nhật Bản của Tập đoàn Tan Chong (Malaysia) và được phân phối bởi Công ty thành viên, TCIE Việt Nam.

Xe được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Wuling Motors thuộc tập đoàn SGMW, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, với độ bền vượt trội, công nghệ tiên tiến và chi phí vận hành tối ưu.

N300P sở hữu động cơ GM 4 xi-lanh 16 van công nghệ DVVT, phun xăng điện tử và hệ thống điều khiển ECU của Bosch (Đức), giúp xe vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Với tải trọng lên đến 1.050 kg, N300P được xem là mẫu xe có tải trọng hàng đầu trong phân khúc. Đặc biệt, tay lái trợ lực điện cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, an toàn, giúp tài xế dễ dàng di chuyển trong những con phố hẹp hoặc quãng đường dài.

Xe được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch AVN hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp camera lùi và camera hành trình, mang đến trải nghiệm lái thông minh và an toàn. Không gian cabin thiết kế hiện đại, rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Tạo dựng giá trị bền vững cùng khách hàng Việt

Thông qua sự kiện lần này, TQ Wuling tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam khi luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe. Các hoạt động tri ân, chăm sóc và kết nối cộng đồng được xem là cầu nối quan trọng, giúp thương hiệu tạo dựng niềm tin và gắn kết bền lâu với khách hàng.

Theo đại diện TCIE Việt Nam, sắp tới, TQ Wuling sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý và tăng cường các chương trình dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn cao cấp nhất cho khách hàng trên toàn quốc. Thương hiệu sẽ không ngừng cải tiến sản phẩm, áp dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

"Ngày hội tri ân khách hàng TQ Wuling 2025" khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn khẳng định tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thương hiệu mà TQ Wuling luôn theo đuổi, đúng với tinh thần "Bạn đường tin cậy".