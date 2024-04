TPHCM: Vật vã mưu sinh giữa nắng nóng

TP - Dưới thời tiết nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C, nhiều người dân TPHCM vẫn phải chật vật mưu sinh và tận dụng bóng mát, che chắn kín mít, uống thêm nhiều nước để tránh bị sốc nhiệt.

Đầu giờ chiều 3/4, ông Nguyễn Ngọc Ân (49 tuổi, ngụ An Giang) đội mũ rộng vành, mặc áo dài tay đang làm công việc bẻ các thanh thép để gò vào khuôn đổ bê tông ngay tại công trình nút giao An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM). Nam công nhân nhăn mặt, dùng hết lực tay siết chặt các thanh thép, mồ hôi túa ra ướt đẫm mặt, lưng.

Dưới cái nắng hầm hập gần 40 độ C phả lên từ mặt đường, xung quanh không một bóng cây, ông Ân cùng hàng chục công nhân khác trong công trình ai cũng ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều tập trung cao độ cho công việc, chạy đua tiến độ để đưa công trình sớm về đích. “Ăn trưa xong nghỉ tầm 30 phút là vào làm. Nắng nóng rát mặt cộng với tiếng ồn từ xe cộ khiến tôi mất rất nhiều sức” - ông Ân nói.

Nam công nhân này chia sẻ, từ mờ sáng, vợ chồng ông đã thức dậy, chuẩn bị cơm nước rồi chạy xe từ phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) lên TP Thủ Đức (TPHCM) bắt đầu ca làm. Mỗi ngày, cả quãng đường đi và về là hơn 50 km, mất hơn 2 tiếng chạy xe máy. Vợ chồng ông từ quê An Giang lên Bình Dương làm thuê đã được 3 năm. Từ đầu năm đến nay, 2 nhà thầu đã nợ lương mà không trả khiến cuộc sống gia đình chật vật, túng quẫn. Sau khi biết công trường thi công nút giao An Phú đang tuyển công nhân, hai vợ chồng ông xin vào làm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong tháng 4, nắng nóng sẽ mạnh hơn tháng trước, một vài ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng khiến người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao dễ dẫn đến bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

“2 ngày đầu, tôi quay bồ bồ, được một lúc là bị choáng, chóng mặt vì quá nắng. Đến nay thì đã quen hơn. Để đỡ tốn kém mà giữ được sức khỏe, sáng sớm tôi chuẩn bị một bình nước đầy để đem lên công trình uống. Làm ở đây nhận lương theo tuần, mỗi ngày được trả 400.000 đồng, trừ tiền xăng cộ, ăn uống thì cũng còn dư hơn phân nửa” - ông Ân nói.

Cũng thường xuyên làm việc ngoài trời nắng, anh Nguyễn Văn Dư (35 tuổi, tài xế của một hãng xe ôm công nghệ) đã phải chuẩn bị thêm bao tay và một chiếc mũ rộng vành đội dưới lớp nón bảo hiểm để che nắng. Ngoài ra, “đồ nghề” là chiếc điện thoại thông minh gắn trước tay lái của nam tài xế cũng được cài thêm một chiếc dù mini để che nắng. “Nếu trưa tắt app là chiều sẽ nhận rất ít cuốc xe. Nên dù tấp vào quán ăn cơm trưa tôi cũng bật app, có khách là chạy liền. Trưa là khoảng thời gian khách đặt xe và giao đồ ăn cao điểm nhất trong ngày nên không hôm nào tôi nghỉ trưa, được thêm cuốc nào mừng cuốc ấy” - anh Dư chia sẻ.

Theo nam tài xế, có thời điểm anh bị sốc nhiệt vì di chuyển giữa trời nắng gắt rồi vào quán có máy lạnh chờ lấy đồ ăn cho khách. Qua mấy lần bệnh, anh rút kinh nghiệm giữ sức khỏe cho bản thân. Đang chạy ngoài nắng, anh không vội vào quán mà dành vài phút quạt mát, uống nước để hạ nhiệt rồi mới di chuyển vào khu có nhiệt độ giảm đột ngột.

“Những ngày nắng thế này, gốc cây là nơi tôi thường xuyên lui tới nhất. Trong cốp xe của tôi lúc nào cũng để sẵn một chiếc quạt cầm tay bằng pin để quạt khi cần. Quan trọng nhất là phải bổ sung đủ nước, nhưng hạn chế nước đá để giữ sức khỏe, tránh đột quỵ” - anh Dư chia sẻ cách phòng bệnh mùa nắng.