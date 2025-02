TPHCM: Tước giấy phép lái xe đối với 664 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết

TPO - Trong 9 ngày Tết nguyên đán (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2), lực lượng CSGT thành phố đã lập biên bản xử lý 4.804 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.489 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn 664 trường hợp, trừ điểm GPLX 375 trường hợp.

Ngày 4/2, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2), lực lượng CSGT thành phố đã lập biên bản xử lý 4.804 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.489 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn đối với 664 trường hợp, trừ điểm GPLX 375 trường hợp.

Trong đó, 2.381 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 281 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định; 19 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 226 người điều khiển xe không có GPLX; 337 trường hợp dừng xe, đỗ xe không đúng quy định…

Giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn TPHCM được đảm bảo ổn định, chưa phát hiện trường hợp vi phạm trong các ngày Tết nguyên đán.

Trong 9 ngày Tết, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ được kéo giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 13 vụ TNGT đường bộ, làm chết 4 người vì bị thương 8 người, so với cùng kỳ giảm 10 vụ; giảm 7 người chết; giảm 4 người bị thương.

Đại diện PC08 cho hay, thời điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện có sự tăng cao, tập trung chủ yếu ở các tuyến quốc lộ, các khu vực cửa ngõ, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay, bến phà.

Lực lượng CSGT thành phố đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng và không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Cùng ngày 4/2, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên toàn tỉnh được duy trì ổn định, thông suốt. Tai nạn giao thông giảm so với thời gian cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024; không xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong kỳ nghỉ Tết, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, không có tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng.

Tổng số vi phạm xử lý 1.992 trường hợp; phạt tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Tước 187 giấy phép lái xe, có 521 trường hợp giấy phép lái xe bị trừ điểm. Tạm giữ 872 phương tiện các loại.

Về lỗi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý 731 trường hợp (20 ô tô, 709 mô tô, 2 phương tiện khác); phạt tiền gần 4,3 tỷ đồng.