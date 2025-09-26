TPHCM: Tìm giải pháp vận hành hiệu quả bệnh án điện tử

TPO - Ngày 26/9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử (EMR) tại các bệnh viện trên địa bàn. Với 153/164 bệnh viện đã áp dụng, đạt tỷ lệ hơn 93%, tuy nhiên để vận hành hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức.

Theo thông tin từ Sở Y tế, TP.HCM hiện có mạng lưới y tế đồ sộ với 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế xã, gần 300 điểm trạm cùng hơn 10.600 phòng khám. Triển khai đồng bộ bệnh án điện tử trên quy mô này là thách thức rất lớn, song nhờ kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ ràng và cơ chế giám sát chặt chẽ, hầu hết các bệnh viện đã hoàn thành theo đúng tiến độ.

Kết quả đến nay cho thấy: khối công lập đạt 100% (60/60 bệnh viện), khối bộ ngành đạt 13/14 đơn vị (92%), còn khối ngoài công lập cũng đạt hơn 89% (80/90 bệnh viện). Đặc biệt, 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư đã triển khai bệnh án điện tử toàn viện, không chỉ thí điểm ở một số khoa phòng.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đa số bệnh viện lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí. Với những đơn vị công lập gặp khó khăn về nguồn lực, Sở Y tế triển khai giải pháp nền tảng bệnh án điện tử dùng chung, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bệnh viện, kết nối kho dữ liệu y tế Thành phố, đồng thời hỗ trợ công tác giám sát, phân tích và hoạch định chính sách.

Bệnh án điện tử được đánh giá mang lại nhiều thay đổi tích cực: rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm thủ tục giấy tờ, tăng tính minh bạch, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Đồng thời, hệ thống dữ liệu tập trung mở ra cơ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế.

Triển khai bệnh án điện tử mở ra cơ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo bệnh. Ảnh VGP/HM

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, PGS.TS Tăng Chí Thượng, thừa nhận vẫn còn nhiều vướng mắc: sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các bệnh viện; thiếu nhân lực công nghệ thông tin; chi phí vận hành chưa được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí. Đây là những yếu tố cần được tháo gỡ để bệnh án điện tử phát huy hiệu quả bền vững.

Trong giai đoạn tới, ngành y tế thành phố sẽ mở rộng triển khai tới tất cả cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu tập trung, đồng thời đảm bảo ba yếu tố: an toàn – bảo mật – liên thông. Song song, TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản trị y tế, dự báo xu hướng bệnh tật, tiến tới xây dựng nền y tế thông minh, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố hiện đại, đáng sống.