Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

TPHCM: Tìm giải pháp vận hành hiệu quả bệnh án điện tử

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử (EMR) tại các bệnh viện trên địa bàn. Với 153/164 bệnh viện đã áp dụng, đạt tỷ lệ hơn 93%, tuy nhiên để vận hành hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức.

Theo thông tin từ Sở Y tế, TP.HCM hiện có mạng lưới y tế đồ sộ với 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế xã, gần 300 điểm trạm cùng hơn 10.600 phòng khám. Triển khai đồng bộ bệnh án điện tử trên quy mô này là thách thức rất lớn, song nhờ kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ ràng và cơ chế giám sát chặt chẽ, hầu hết các bệnh viện đã hoàn thành theo đúng tiến độ.
Kết quả đến nay cho thấy: khối công lập đạt 100% (60/60 bệnh viện), khối bộ ngành đạt 13/14 đơn vị (92%), còn khối ngoài công lập cũng đạt hơn 89% (80/90 bệnh viện). Đặc biệt, 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư đã triển khai bệnh án điện tử toàn viện, không chỉ thí điểm ở một số khoa phòng.

giam-doc-so-y-te.jpg
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đa số bệnh viện lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí. Với những đơn vị công lập gặp khó khăn về nguồn lực, Sở Y tế triển khai giải pháp nền tảng bệnh án điện tử dùng chung, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bệnh viện, kết nối kho dữ liệu y tế Thành phố, đồng thời hỗ trợ công tác giám sát, phân tích và hoạch định chính sách.

Bệnh án điện tử được đánh giá mang lại nhiều thay đổi tích cực: rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm thủ tục giấy tờ, tăng tính minh bạch, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Đồng thời, hệ thống dữ liệu tập trung mở ra cơ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế.

benh-an-dien-tu.png
Triển khai bệnh án điện tử mở ra cơ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo bệnh. Ảnh VGP/HM

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, PGS.TS Tăng Chí Thượng, thừa nhận vẫn còn nhiều vướng mắc: sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các bệnh viện; thiếu nhân lực công nghệ thông tin; chi phí vận hành chưa được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí. Đây là những yếu tố cần được tháo gỡ để bệnh án điện tử phát huy hiệu quả bền vững.

Trong giai đoạn tới, ngành y tế thành phố sẽ mở rộng triển khai tới tất cả cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu tập trung, đồng thời đảm bảo ba yếu tố: an toàn – bảo mật – liên thông. Song song, TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản trị y tế, dự báo xu hướng bệnh tật, tiến tới xây dựng nền y tế thông minh, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố hiện đại, đáng sống.

Vân Sơn
#hệ thống dữ liệu y tế #tối ưu chi phí y tế #chuẩn hóa dữ liệu y tế #bệnh án điện tử #TPHCM #Sở Y tế #bệnh viện

Xem thêm

Cùng chuyên mục