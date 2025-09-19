TPHCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý, tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch – Kiến trúc gồm 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TPHCM về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc, sau khi nghe Đảng ủy UBND TPHCM báo cáo và đề xuất về việc này.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc trên cơ sở tách các chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng.

Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng, nêu rõ quy định pháp luật và sự cần thiết trong việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đảng ủy UBND TPHCM cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Thường trực HĐND TPHCM và các ban của HĐND TPHCM thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND TPHCM xem xét và thông qua tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 9/2025.

Trước đó vào tháng 2/2025, khi thực hiện sắp xếp bộ máy, HĐND TPHCM thông qua chủ trương sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị Thành ủy mới đây.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM mới đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TPHCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của quy hoạch trong định hướng phát triển thành phố. Ông cho biết, Thường trực Thành ủy đã quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc tách sở thuộc cơ chế và thẩm quyền của thành phố. Lúc trước chưa tiên lượng hết khó khăn, tầm vóc của thành phố sau sáp nhập nên gom lại (hợp nhất Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng - PV) cho gọn. Hiện nay, trước quy mô TPHCM mới, thành phố nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của mình.