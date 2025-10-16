TPHCM ra tối hậu thư cho khu 'đất vàng' Thương xá Tax

TPO - Chiều 16/10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Trần Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Sài Gòn cho biết, liên quan đến khu đất 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi (Thương xá Tax cũ), UBND TPHCM đã có chỉ đạo cụ thể về phương án xử lý.

Theo ông Nghĩa, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, hiện trạng và điều kiện thực hiện dự án tại khu đất này.

Trên cơ sở kết quả phối hợp của các sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM về đề xuất hướng xử lý. Đến ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản số 2353, nêu rõ hai hướng chỉ đạo chính.

Hình ảnh Thương xá Tax trước khi bị tháo dỡ vào năm 2016

Cụ thể, thứ nhất, giao Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) làm việc với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất nhằm triển khai dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất – kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Trường hợp SATRA không đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục triển khai dự án, doanh nghiệp này phải có văn bản trả lại khu đất cho Nhà nước, theo quy định về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thứ hai, trong trường hợp SATRA trả lại khu đất, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đo đạc, lập hồ sơ thu hồi, và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý để đề xuất phương án sử dụng tiếp theo.

Khu thương mại sầm uất một thời trở thành bãi đất trống bỏ hoang nhiều năm qua (ảnh: Duy Anh)

Ông Nghĩa cho biết thêm: Hiện nay, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn cùng các sở, ban ngành liên quan đang tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng và các điều kiện pháp lý của khu đất. Sau khi hoàn tất, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo UBND TPHCM để có kết luận cuối cùng, đồng thời thông tin công khai đến báo chí và người dân.

“Khu đất Thương xá Tax là vị trí trung tâm, có giá trị rất lớn về kinh tế, văn hóa và cảnh quan đô thị. Thành phố chỉ đạo các đơn vị phải xử lý chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, không để kéo dài tình trạng bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trước đó, khu đất 135 Nguyễn Huệ – 39 Lê Lợi (quận 1 cũ) là vị trí thương mại biểu tượng của TPHCM, từng là nơi đặt Thương xá Tax – trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất của thành phố. Sau khi tòa nhà cũ bị tháo dỡ để chuẩn bị triển khai dự án mới, khu đất này nhiều năm qua vẫn chưa được xây dựng, trở thành một trong những khu “đất vàng” bỏ hoang giữa trung tâm.

Việc thành phố chỉ đạo rà soát, yêu cầu SATRA xác định rõ năng lực triển khai hoặc trả lại đất được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lãng phí kéo dài nhiều năm và sớm đưa khu đất này vào khai thác hiệu quả, xứng tầm vị trí trung tâm TP.HCM.