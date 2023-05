TPHCM mưa rào có dông vào chiều tối

Dự báo trưa, chiều và tối nay TPHCM có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những giờ qua nắng nóng ở Nam Bộ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện cục bộ tại khu vực Bình Phước.

Từ sáng đến trưa 22-5 thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa, dông ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh xuất hiện mù nhè.

Dự báo từ trưa đến chiều nay, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng, trưa, chiều và tối tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 31-34 độ C; miền Tây từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Còn tại TPHCM, thời tiết có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết trong những ngày tới, Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Trưa, chiều và tối tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Link gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/nang-nong-giam-han-mua-nhieu-vao-trua-chieu-va-toi-tai-tp-hcm-20230522104347191.htm