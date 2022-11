TPHCM công bố 'khẩn' 32 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm

TPO - Trong 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP HCM năm 2022 có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm tại TP Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa ký công văn khẩn, công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm năm 2022.

Theo đó, tính đến cuối tháng 10/2022, trên địa bàn TPHCM hiện có 32 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Cụ thể, nhiều nhất là TP Thủ Đức (8 vị trí), Nhà Bè, Cần Giờ (mỗi huyện 7 vị trí), quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh (mỗi địa phương 4 vị trí), Hóc Môn và Củ Chi (mỗi địa phương 1 vị trí).

Trong 32 vị trí sạt lở, có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm tập trung tại TP Thủ Đức (2 vị trí), Nhà Bè (3 vị trí), Bình Chánh (2 vị trí) và Cần Giờ (1 vị trí).

Tại công văn khẩn, UBND TP HCM yêu cầu trên cơ sở danh mục các vị trí sạt lở đã được công bố, chính quyền TP Thủ Đức và các quận - huyện tổ chức tuyên truyền cho người dân sinh sống xung quanh khu vực để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tại các vị trí đã xảy ra sạt lở, chính quyền các địa phương phải rào chắn, khoanh vùng ngăn không cho người và phương tiện ra vào để đảm bảo an toàn; đồng thời bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi tạm cư an toàn. Đồng thời, các địa phương trên xây dựng và triển khai phương án ứng phó và xử lý cấp bách khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, bờ bao, đê bao, bờ kè đảm bảo an toàn hệ thống công trình phục vụ ngăn triều, phòng, chống sạt lở.

Các đơn vị chủ đầu tư đang triển khai các dự án kè chống sạt lở khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công các dự án kè phòng, chống sạt lở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM được giao cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án công trình kè chống sạt lở để các địa phương, đơn vị thực hiện kịp tiến độ, đạt hiệu quả, bảo vệ an toàn khu dân cư.

UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý triệt để các chủ phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép, không phép trên tuyến sông Sài Gòn (khu vực huyện Củ Chi), sông Đồng Nai (khu vực TP Thủ Đức), sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp và vùng ven biển huyện Cần Giờ.