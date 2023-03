TPHCM chỉ đạo 'nóng' về đảm bảo an toàn gầm cầu

TPO - Sở GTVT TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khu vực dưới gầm cầu tuyến đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và hầm chui Tân Tạo.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình cầu trên địa bàn.

Các trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý điều hành giao thông đô thị có nhiệm vụ rà soát các khu vực dưới gầm cầu thường xuyên bị lấn chiếm, đổ rác để thực hiện lắp đặt hàng rào, trải cán nền bê tông đảm bảo mỹ quan, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp phá hoại hàng rào để tái chiếm.

Các đơn vị kiểm tra toàn bộ các cầu trên địa bàn quản lý, đề xuất những nơi có thể sử dụng làm kho chứa vật tư, thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Các gầm cầu được sử dụng phải đảm bảo các tiêu chí: Có sức chứa lớn, có lối tiếp cận thuận tiện cho việc ra vào và công tác phòng cháy chữa cháy; cách xa khu dân cư, không kết nối trực tiếp vào các trục đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân).

Theo đó, gần đây xảy ra nhiều sự cố công trình cầu do các nguyên nhân từ sự tác động trong quá trình vận hành khai thác đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông, hư hỏng công trình (Điện Biên Phủ 1, cầu Rạch Lăng 1, cầu Bình Triệu 1,…). Sở GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp để ngăn ngừa, hạn chế các nguy cơ gây ra sự cố, ảnh hưởng đến an toàn khai thác công trình cầu, hầm đường bộ.

Theo Sở GTVT, thực tế cho thấy, tại hầm chui khu vực Tân Tạo (quận Bình Tân), tình trạng người dân chiếm dụng rất nhiều và thường xuyên để buôn bán, sinh hoạt, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, hư hỏng và sự cố công trình. Sở GTVT đã đề nghị UBND quận Bình Tân khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng trên để đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác.

Thanh tra Sở GTVT được giao tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm đối với tình trạng chiếm dụng phạm vi hầm Tân Tạo, (quận Bình Tân) để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác công trình.