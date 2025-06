TPHCM 24/7: Bà Trương Mỹ Lan đưa phương án khắc phục 3 tỷ USD; Tạm giữ tài xế tông 2 mẹ con tử vong

TPO - Bà Trương Mỹ Lan đưa phương án khắc phục 3 tỷ USD; Tiêu hủy hơn 500kg ma túy; Tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong bị tạm giữ; Thi công ì ạch, loạt nhà thầu dự án cải tạo tuyến kênh dài nhất bị phạt,... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Chi tiết 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường ở TPHCM

Ngày 16-6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số: 1685/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.

Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025.(XEM CHI TIẾT)

TPHCM chính thức đóng cổng Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 19/6, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cho biết, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) triển khai các phương án kỹ thuật để chuẩn bị thực hiện đóng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, hợp nhất Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành một cổng tập trung duy nhất.

Việc này nhằm thực hiện Nghị định số 118/2025 ngày 9/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. (XEM CHI TIẾT)

Bà Trương Mỹ Lan đưa phương án khắc phục 3 tỷ USD

Được sự cho phép của Bộ Công an, tại Trại tạm giam T17, bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã có buổi làm việc với hai công ty nước ngoài là Công ty Fortlane Partners (Đức) và Công ty Asset Capital (Đức).

Tại buổi làm việc, Công ty Fortlane Partners và Công ty Asset Capital cam kết dùng 3 tỷ USD để tham gia hợp tác cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả, gắn liền với tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và khắc hậu quả cho vụ án.

Theo thảo luận, với số tiền 3 tỷ USD của hai công ty, sẽ dùng 1 tỷ USD để thanh toán cho các trái chủ của giai đoạn 2 vụ án, 2 tỷ USD phục vụ tái cơ cấu SCB.

Tiêu hủy hơn 500kg ma túy

Cục Thi hành án dân sự TPHCM cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức tiêu hủy hơn 500kg ma túy là tang vật trong 63 vụ án hình sự.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm Cục Thi hành án dân sự TPHCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Công an TPHCM, Sở Y tế TPHCM, Sở Tài chính TPHCM.

Trong suốt quá trình thực hiện, Hội đồng tiêu hủy vật chứng sẽ giám sát, kiểm tra, xác định đã đốt cháy hết thành tro, không còn giá trị sử dụng. Hội đồng sẽ kiểm tra lại một lần nữa, sau đó ký biên bản tiêu hủy và tổ chức rút kinh nghiệm, kết thúc buổi tiêu hủy vật chứng.

Tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong bị tạm giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hoàng là người lái xe Jeep tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng lái xe Jeep biển số 51K-314.07 lưu thông ở làn ô tô trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Đến trước địa chỉ 574 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), xe Jeep do Hoàng lái tông dải phân cách, va chạm vào xe mô tô do bà N.T.T. (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chở bà B.T.C. (72 tuổi, quê Quảng Ngãi) và xe mô tô do anh T.K.C. (30 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển, khiến bà T. và bà C. tử vong tại chỗ, anh C. bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Thi công ì ạch, loạt nhà thầu dự án cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM bị phạt

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (gọi tắt là Ban Hạ tầng đô thị, chủ đầu tư), tiến độ thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện mới đạt khoảng 49,43% tổng khối lượng. Nhiều hạng mục vẫn đang chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, đối mặt với không ít trở ngại và tồn đọng cần tháo gỡ.

Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là do năng lực thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, Công ty CP Hải Đăng – đơn vị thực hiện các gói thầu XL-03, XL-04 và XL-05 – đã bị phạt hơn 681 triệu đồng do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Công ty CP Xây dựng Vận tải Hoàng Ngân cũng bị phạt gần 32 triệu đồng vì không đáp ứng yêu cầu tại gói thầu XL-05.

Ngoài ra, một loạt nhà thầu khác cũng bị nhắc nhở, thông báo vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ. (XEM CHI TIẾT)

Công an TPHCM bàn giao con dấu mới để vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7

Từ 1/7, TPHCM nói riêng và cả nước chính thức vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm: cấp tỉnh và cấp xã.

Để phục vụ vận hành mô hình chính quyền 2 cấp liền mạch, phát huy hiệu quả Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng PC06) chủ động tập trung chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác đăng ký mẫu dấu mới của các đơn vị chính quyền theo mô hình mới và thu hồi con dấu của các đơn vị chính quyền theo mô hình cũ trước đây.

Phòng PC06 đã chuẩn bị các con dấu theo từng mẫu dấu quy định của cơ quan có thẩm quyền, để khi chính quyền cấp xã đi vào hoạt động phục vụ nhân dân phải có ngay con dấu để thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, Phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các xã, phường để đảm bảo con dấu của các cơ quan đơn vị địa phương hoạt động liên tục, thông suốt.