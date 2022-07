TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 hỗ trợ như thế nào trong việc cải thiện và điều trị dạ dày

Hiện nay phytosome đang là công nghệ vượt trội và tiên tiến nhất, được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển. Việt Nam cũng đã tiếp cận và áp dụng thành công với TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12.

TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12, sản phẩm từ Viện Nghiên cứu phát triển Y học dân tộc

Viện Nghiên cứu phát triển Y học dân tộc đã có rất nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về chiết xuất hoạt chất quý từ dược liệu. Viện hoạt động với sứ mệnh: Nghiên cứu ra những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất đưa tới tay người tiêu dùng. Một trong những thành tựu lớn nhất của Viện là nghiên cứu thành công sản phẩm Phytosome Gold đơn số 12.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu, điều trị bệnh của các bác sĩ, thạc sĩ, giáo sư, tiến sĩ. Viện Nghiên cứu Phát triển Y học dân tộc đã nghiên cứu thành công TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12. Làmột thành tựu có tính đột phá trong việc hỗ trợ cải thiện các chứng bệnh về dạ dày.

Sản phẩm hỗ trợ đối với các trường hợp bị viêm loét dạ dày; Đau thượng vị do viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản; Đau bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua. TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 sử dụng 100% các nguồn nguyên liệu sạch, an toàn và lành tính. Sản phẩm được Viện Nghiên cứu Phát triển Y học dân tộc trực tiếp nghiên cứu, sản xuất theo chuẩn GMP. Có chứng nhận của Cục An toàn thực phẩm.

Thành tựu đột phá trong điều trị bệnh lý dạ dày

TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 là sản phẩm ứng dụng công nghệ phytosome đầu tiên trong điều trị dạ dày. Công nghệ phytosome đang chứng minh là công nghệ vượt trội nhất và được dùng rộng rãi tại các nước phát triển. Nhờ có độ an toàn cho tế bào cao, không có tác dụng phụ. Điều đặc biệt là làm tăng sinh khả dụng của các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên.

Công nghệ phytosome ngoài việc tăng hấp thu, còn làm giảm thải trừ dưới dạng liên kết giáng hóa. Những tính năng ưu việt của các chế phẩm phytosome có thể giảm liều dùng của hoạt chất mà hoạt động điều trị vẫn cho kết quả tốt. Phytosome dễ tan trong cả dung môi thân dầu và thân nước. Do đó, tăng khả năng hấp thu dược chất. Đặc biệt, TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 là sản phẩm dùng công nghệ đưa thẳng dược chất vào tế bào gốc. Giúp rút ngắn thời gian điều trị so với các công nghệ khác trên thị trường.

Áp dụng công nghệ tiên tiến ở Châu Âu

TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 có chứa 220mg tinh chất Nano curcumin áp dụng công nghệ phytosome. Đồng thời được bào chế từ những thành phần thảo dược thiên nhiên quý hiếm của dân tộc ta và một số được nhập khẩu từ Italia. Trong đó phải kể đến như cao bạch truật, cao hoài sơn, cao xạ đen,... Các thành phần này có tác dụng hỗ trợ giảm acid dịch vị, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm viêm loét dạ dày, tá tràng.

TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 có những hiệu quả vượt trội như: Giảm liều: dược chất được hấp thu tối đa nên liều dùng thuốc giảm nhưng vẫn đạt được hiệu quả điều trị; An toàn: thành phần cấu tạo của phytosome có nguồn gốc thiên nhiên; Kéo dài tác dụng: Phytosome có thể làm gia tăng thời gian bán thải của một số hợp chất; Tăng thời gian tồn tại của chất đó trong cơ thể và tăng tác dụng sinh học,...

Ngoài ra, TPBVSK Phytosome Gold đơn số 12 còn làm tăng sinh khả dụng của hoạt chất. Nhờ vậy, cải thiện được hấp thu qua ống tiêu hóa; Hoạt chất giải phóng nhanh tác dụng phòng và chữa bệnh nổi trội.

Chịu trách nhiệm phân phối và quảng cáo:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIGSTAR

Địa chỉ: P302B, Tầng 3, Số 14 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y HỌC DÂN TỘC

Địa chỉ: Phòng 101, số 1, Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0336 95 95 88

Link website: https://viennghiencuuphattrienyhoc.com/