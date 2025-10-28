Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Timor Leste sẵn sàng tham gia giải quyết vấn đề khó của ASEAN

Bình Giang

TPO - Trong cuộc phỏng vấn chỉ 1 ngày sau khi Timor Leste trở thành thành viên ASEAN, Tổng thống José Ramos-Horta cho biết ông sẵn sàng trực tiếp đứng ra làm trung gian nhằm phá vỡ bế tắc trong vấn đề nan giải nhất của khu vực: Tình hình Myanmar.

ap25300339001278.jpg
Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: AP)

Trả lời AP, Tổng thống José Ramos-Horta nói rằng dù Timor Leste là quốc gia trẻ nhất và thuộc nhóm nghèo nhất trong khu vực, nhưng người dân và lãnh đạo đất nước có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao.

“Trong bối cảnh khu vực và thế giới có quá nhiều vấn đề, ASEAN không cần thêm một ‘cơn đau đầu’ nữa. Nhưng đồng thời, chúng tôi có kinh nghiệm về hòa giải, chấm dứt xung đột và hàn gắn vết thương cộng đồng”, ông nói.

Tổng thống José Ramos-Horta cho biết kinh nghiệm đó đã giúp chính phủ của ông giữ cân bằng giữa mối quan hệ gần gũi với các nước, đồng thời duy trì ổn định trong nước khi đối mặt với những vấn đề phức tạp như đói nghèo, suy dinh dưỡng và thất nghiệp.

“Lời khuyên của tôi là hãy tiếp cận người dân, đừng sợ họ. Một chính phủ khi gắn kết chặt chẽ với nhân dân là đã đi được một nửa chặng đường trong nỗ lực xây dựng hòa bình”, ông nói.

Tổng thống Ramos-Horta được trao giải Nobel Hòa bình năm 1996.

Ông Ramos-Horta, 75 tuổi, cho rằng bản “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN về vấn đề Myanmar “là một tài liệu rất tốt”.

Tổng thống José Ramos-Horta cho rằng cần đàm phán trực tiếp và chung giữa tất cả các bên, bao gồm quân đội Myanmar, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức mà không kèm điều kiện.

“Sau đó mới tính đến lộ trình ổn định và thỏa thuận chính trị mới”, ông nói.

Thách thức trong nước

Timor Leste đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nước, như tỷ lệ thất nghiệp cao ở người trẻ và nghèo đói. Việc gia nhập ASEAN mang lại cơ hội tiếp cận thị trường 680 triệu dân và nền kinh tế trị giá 3,8 nghìn tỷ USD.

Tổng thống Ramos-Horta cho biết ưu tiên hàng đầu của đất nước là giáo dục, và việc gia nhập ASEAN giúp nhiều sinh viên Timor Leste nhận học bổng du học trong khu vực.

Timor Leste đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào nguồn tài nguyên dầu khí dần cạn kiệt.

Quốc gia này có quỹ đầu tư quốc gia 18 tỷ USD, nhưng các chuyên gia cảnh báo quỹ này có thể cạn trong vòng 1 thập kỷ nếu không có nguồn thu mới.

Bình Giang
AP
#Timor Leste #Đông Timor #Asean

