Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 25/4, Tổng thống Biden mô tả chiến dịch tranh cử mới của mình như một “cuộc đấu tranh cho nền dân chủ Mỹ”. Cam kết chiến đấu vì tinh thần của nước Mỹ, vốn là thông điệp cốt lõi trong cuộc tranh cử năm 2020 của ông, sẽ được tiếp nối.

“Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn. Nhiều quyền hơn hay ít hơn”, ông Biden nói trong bài phát biểu. “Tôi biết tôi muốn câu trả lời là gì và tôi nghĩ bạn cũng vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi đang tái tranh cử.”