Tổng duyệt chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân ở trung tâm TPHCM

TPO - Buổi diễn tập (tổng duyệt) do Bộ Công an tổ chức trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.