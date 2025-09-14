Tổng Bí thư Tô Lâm: Thông tin của TTXVN phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn, hữu ích

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.



Cung cấp thông tin nguồn chính thức của Đảng và Nhà nước tới các cơ quan báo chí và công chúng trong, ngoài nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn.

“Cách đây 80 năm, ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã, danh xưng do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt, đã tự hào phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, thông báo với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mốc son lịch sử đó, TTXVN đã mang trên mình sứ mệnh cao cả là cơ quan cung cấp thông tin nguồn chính thức của Đảng và Nhà nước tới các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước; thực hiện nhiệm vụ chiến lược cung cấp thông tin tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) tặng TTXVN do có bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ảnh: TTXVN.



Nêu bật những thành tựu của TTXVN trong suốt chiều dài lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, những người làm báo Thông tấn luôn ở tuyến đầu trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bám sát tình hình trong nước và thế giới, cung cấp thông tin báo cáo tham khảo kịp thời, góp phần để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những quyết sách phù hợp cho sự phát triển của đất nước phù hợp với xu thế vận hành của thế giới.

Từ ngày đầu thành lập đến nay, TTXVN đóng vai trò chủ công về thông tin đối ngoại. Từ những bản tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài, đến nay TTXVN đã có 3 sản phẩm thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia cùng nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại khác, góp phần đưa đường lối, chính sách và hình ảnh Việt Nam hòa bình, năng động, đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ tới cộng đồng bạn bè quốc tế.

“Các đồng chí đã và đang giữ gìn, đồng thời không ngừng làm giàu thêm kho tư liệu ảnh quý giá của quốc gia. Trong thời gian qua, kho tư liệu ảnh này đã được các đồng chí khai thác rất hiệu quả phục vụ các hoạt động đối ngoại và các sự kiện quan trọng của đất nước. TTXVN cũng rất sáng tạo, chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn, ký kết các thoả thuận nghiệp vụ với các đối tác quốc tế đã góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước”, Tổng Bí thư nêu thêm.

Cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo

Theo Tổng Bí thư, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Kỷ nguyên mới đang mở ra chân trời phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cách mạng mới với quyết tâm cao, khát vọng lớn xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc.

Trong bối cảnh tình hình mới, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.



“Các đồng chí cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế; chủ động thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin; phân tích toàn diện, đánh giá và dự báo tình hình một cách chính xác, kịp thời; cung cấp các bản tin báo cáo có giá trị, thậm chí tham mưu, đề xuất, kiến nghị để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư lưu ý, người làm báo TTXVN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Để làm tốt được yêu cầu này, theo Tổng Bí thư, cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Trong tác nghiệp, cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, các nhà báo phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin “giả”, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Tổng Bí thư nêu, TTXVN cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt. Đồng thời, TTXVN cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

