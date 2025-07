Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại xã biên giới của tỉnh Điện Biên

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã, Tổng Bí thư Tô Lâm lắng nghe báo cáo về tình hình địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xã Si Pa Phìn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ cũ, với đường biên giới dài hơn 33km, gồm 20 bản, trong đó có 9 bản biên giới. Lãnh đạo xã cho biết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với chính quyền xã Si Pa Phìn. Ảnh: Văn Hiếu - Vũ Lợi.

Sau ngày 1/7 – thời điểm chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp bộ máy hành chính; tổ chức các phiên họp lãnh đạo UBND xã để thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Xã cũng tổ chức họp giữa Chủ tịch UBND xã với các cơ quan, đơn vị để bàn giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cũng đã tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, rà soát lại các công việc còn dang dở từ hai xã cũ, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công xã Si Pa Phìn. Ảnh: Văn Hiếu - Vũ Lợi.

Đặc biệt, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 với 120 đại biểu dự kiến tham dự, tổ chức trong 1 ngày và đã đăng ký với Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ đại hội vào ngày 21/8 tới. Ba Tiểu ban giúp việc Đại hội đã được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể. Tiểu ban Văn kiện đã hoàn chỉnh đề cương báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đang tiến hành xây dựng các tài liệu phục vụ Đại hội theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến công tác lần này của đoàn hướng tới ba mục tiêu: Nắm tình hình triển khai chính quyền hai cấp ở cơ sở; kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế tại Trung tâm hành chính công của xã, Tổng Bí thư biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hoạt động của chính quyền cấp xã không chỉ là thực hiện hành chính đơn thuần mà còn là cầu nối trực tiếp mang chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nâng cao đời sống bà con.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tới công tác giảm nghèo, chăm lo y tế, giáo dục và đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc trên địa bàn.

“Chúng ta cần tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính quyền cấp xã là nơi bà con gửi gắm niềm tin, là tuyến đầu tiếp cận và giải quyết mọi vấn đề hàng ngày của người dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương thăm hỏi bà con nhân dân xã Si Pa Phìn

Tổng Bí thư tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Văn Hiếu - Vũ Lợi.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà con nhân dân bản Tân Lập.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), Tổng Bí thư cũng đã đến thăm, tặng quà cụ Vàng A Chảo – chiến sĩ Điện Biên, sinh năm 1929, hiện sống tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.