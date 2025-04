Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư tới Hội thảo về chuẩn mực đạo đức cách mạng của lực lượng CAND

TPO - Chiều 9/4, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới".

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm lực lượng CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), hướng tới 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Mở đầu hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã công bố Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Hội thảo.

Trong Thư, Tổng Bí thư khẳng định: Suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự đùm bọc, tin yêu của nhân dân, lực lượng CAND đã tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn. Do đó, lực lượng CAND cần tiếp tục được xây dựng toàn diện, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỹ thuật, trong đó việc giữ gìn và phát huy chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ là yếu tố then chốt.

Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo lần này, coi đây là hoạt động thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, tôi tin tưởng Hội thảo sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng cho việc bổ sung, hoàn thiện và cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ CAND. Đây cũng là cơ sở khoa học để triển khai hiệu quả Quy định số 144 (ngày 9/5/2024) của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 12 (ngày 16/3/2022) về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong Thư.