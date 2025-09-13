Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu 'đúng, đủ, sạch là phải sống'

TPO - "Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Nếu đủ chỉ được một lúc thôi. Không sống, không sạch cũng không được. Dữ liệu bẩn sẽ ra kết quả bẩn. Đúng, đủ, sạch là phải sống, phải chăm lo, phải nuôi dưỡng, bổ sung hằng ngày…, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Phong trào cách mạng toàn dân, toàn diện

Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, Tổng Bí thư có nêu thực tế đáng lo ngại vì tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững được kiến thức chuyển đổi số.

“Tôi cũng nêu gương học tập tấm gương của Bác, đã động viên toàn dân học tập suốt đời, giết giặc dốt. Toàn dân đã tham gia bình dân học vụ để xóa mù chữ, giặc dốt bị tiêu diệt để tiến kịp, tiến cùng với thời đại. Toàn dân cần tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ số", Tổng Bí thư chia sẻ.

Hôm nay, bình dân học vụ số, Quốc hội số được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức đến với mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Theo Tổng Bí thư, chương trình bình dân học vụ số, Quốc hội số rất đáng biểu dương, cần được nhân rộng toàn hệ thống chính trị. “Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, phong trào bình dân học vụ số phải trở thành một trong những phong trào cách mạng toàn dân, toàn diện, bao trùm sâu rộng.

Đối với Quốc hội, Tổng Bí thư lưu ý, không được bằng lòng với những kết quả ban đầu mà cần tiếp tục đưa phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số phát triển sâu rộng và thực chất. Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới, chúng ta cũng phải luôn học tập, bắt kịp và vượt trội mới có thể sáng tạo được.

Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan phải nhanh chóng ban hành chính thức khung kiến thức kỹ năng số, giáo trình bài giảng sau hội nghị này, triển khai tập huấn đúng người, đúng nhu cầu, tránh hình thức đào tạo tràn lan, không có hiệu quả.

Nghi thức khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, các bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối khai thác tối đa nền tảng bình dân học vụ số quốc gia để học viên có thể thuận lợi học tập mọi lúc, mọi nơi.

Tổng Bí thư cũng lưu ý phải hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu, cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026 theo đúng mục tiêu đề ra. Đây là mục tiêu cao nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao.

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan, địa phương tập trung quan tâm chỉ đạo sáu lĩnh vực trọng tâm.

Trong đó, về mặt pháp lý, chuyển đổi hoạt động từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số là một chuyển đổi mới. Do đó hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo. Trước hết, phải làm thế nào có một hệ thống pháp lý để tạo điều kiện cho chuyển đổi số thực hiện được tốt trong mọi công việc, tạo điều kiện cho toàn dân trong hoạt động chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt. Máy móc, iPad, các công cụ, máy tính, các chương trình phần mềm phục vụ cho yêu cầu... cũng phải được tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Như Ý

Về dữ liệu, Tổng Bí thư cho rằng, nếu nói chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số. "Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Nếu đủ chỉ được một lúc thôi. Không sống, không sạch cũng không được. Dữ liệu bẩn sẽ ra kết quả bẩn. Đúng, đủ, sạch là phải sống, phải chăm lo, phải nuôi dưỡng, bổ sung hằng ngày… Nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Về yêu cầu bảo mật, Tổng Bí thư khẳng định, phải an ninh, an toàn, vì lộ bí mật thì nguy hiểm, người dân cũng không tín nhiệm, không hưởng ứng nữa.

Về nhân sự, về con người, phải có hiểu biết, phải có kiến thức, phải được đào tạo, phải được bồi dưỡng và phải có lực lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiểu biết về chuyển đổi số để cả xã hội đi theo việc đó. Phải chăm lo nguồn nhân lực này, rất quan trọng”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Cuối cùng, theo Tổng Bí thư, phải có ngân sách đầu tư, để bảo đảm hệ thống hoạt động được, duy trì được hoạt động tốt và đồng thời phải nâng cấp. “Khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu chúng ta chỉ dừng lại là lạc hậu ngay. Những yêu cầu đó phải được tính toán”, Tổng Bí thư lưu ý.