Tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy ở Đắk Lắk tăng mạnh

TPO - Trong tháng 10, Đắk Lắk đã phát hiện, điều tra 73 vụ với 67 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu; tăng 50 vụ so với tháng trước.

Chiều 15/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 10. Tại đây, UBND tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các kế hoạch của địa phương trong tháng 10.

Trong tháng, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phản động, chống đối.

Các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra, bám sát địa bàn, nhất là tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tỉnh. Nhờ đó công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong tháng 10, các cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra 73 vụ với 67 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu (tăng 50 vụ so với tháng trước); kiểm tra, phát hiện 34 vụ với 28 cá nhân, 3 tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 29 vụ so với tháng trước); phát hiện, bắt giữ 30 vụ với 48 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 16 vụ so với tháng trước.

Đắk Lắk cũng ghi nhận 57 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 1 vụ so với tháng trước), làm 1 người chết, 19 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 790 triệu đồng.

Trong tháng, tại Đắk Lắk xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 30 người, bị thương 17 người (tăng 17 vụ, tăng 16 người chết, 9 người bị thương so với tháng trước).

Tỉnh này cũng xảy ra 3 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng; 1 vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.