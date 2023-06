Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Phát động toàn dân tố giác tội phạm

TPO - Liên quan vụ nổ súng tấn công trụ sở 2 xã thuộc tỉnh Đắk Lắk, Công an đã bắt giữ 39 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng ra đầu thú. Các cấp chính quyền tổ chức phát động toàn dân tố giác tội phạm, kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú.

Liên quan đến vụ nhóm đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở cơ quan Nhà nước thuộc xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) làm nhiều đồng chí Công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp uỷ và điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn…

Tại huyện Krông Búk (Đắk Lắk), Trưởng Công an huyện cũng đã có thư kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan.

Theo đó, Công an huyện Krông Búk kêu gọi những ai đã tham gia gây ra những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng sớm ra trình diện, đầu thú; các gia đình có con, em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Đối với các trường hợp tiếp tục lẩn trốn, phạm tội mới, khi bắt được sẽ xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đây là cơ hội tốt nhất để cho những người lầm lỗi làm lại cuộc đời, sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Công an huyện Krông Búk cũng kêu gọi đồng bào, nhân dân toàn huyện đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Địa chỉ liên hệ đầu thú: Cơ quan Công an huyện Krông Búk, số điện thoại 0262.350.5989 hoặc cơ quan công an gần nhất. Công an huyện bảo mật thông tin, bảo vệ thân nhân, gia đình người đầu thú, người cung cấp thông tin.

Trước đó, Bộ Công an cũng phát đi thông báo đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm người trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng sớm 11/6, tại huyện Cư Kuin xảy ra vụ việc một nhóm người nổ súng tấn công trụ sở cơ quan Nhà nước ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Hậu quả, một số Công an xã, cán bộ xã, người dân thiệt mạng và bị thương. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 39 nghi phạm (trong đó, có 2 đối tượng đầu thú) và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại.