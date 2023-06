Bộ Công an yêu cầu khẩn trương làm thủ tục công nhận liệt sỹ cho 4 cán bộ chiến sỹ hy sinh

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sỹ cho 4 đồng chí công an xã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã, người dân bị tử vong theo quy định.

Ngày 12/6, các đoàn lãnh đạo của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh cùng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở huyện Cư Kuin, 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur đã đến thăm, viếng các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở và các cán bộ xã, người dân tử vong trong vụ việc xảy ra ở huyện Cư Kuin.

Các lãnh đạo đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân các gia đình và các đồng chí bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sỹ cho 4 Công an xã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 Công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã, người dân bị tử vong theo quy định.

Trong buổi sáng cùng ngày, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Quốc Phòng đến kiểm tra hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng động viên lực lượng chức năng đang chốt chặn tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND Ea Ktur.

Thượng tướng đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ đề cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương động viên người dân không ra khỏi nhà; khi phát hiện đối tượng lạ mặt báo ngay cho chính quyền địa phương.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người đi xe máy đến dùng súng và các hung khí nguy hiểm khác tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân, phòng làm việc của Công an 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả, làm 4 cán bộ Công an xã hy sinh; 2 cán bộ xã, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ Công an xã bị trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp vừa tổ chức xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng, vừa khắc phục hậu quả vụ việc để ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tính đến trưa 12/6, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 4 đối tượng trong nhóm nghi phạm tấn công hai trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 26 người; đồng thời thu giữ nhiều vũ khí.

Chiều 11/6/2023, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ CBCS Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/ đồng chí đối với 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.