Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk

TPO - Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thương vong trong vụ nổ súng tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.

Sáng 12/6, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đã thăm, viếng, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân.

Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi hai cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Hiện hai cán bộ công an này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo thông tin từ phía bệnh viện, sức khoẻ hai cán bộ này đã tạm ổn.

Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sỹ bị thương sớm phục hồi.

Trưa 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 11h30 ngày 12/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.

Trước đó, chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với chiến sỹ Hoàng Trung (sinh năm 1981, quê Nghi Lộc, Nghệ An); truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với chiến sỹ Nguyễn Đăng Nhân (sinh năm 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cùng cán bộ Công an xã Ea Ktur); truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với chiến sỹ Trần Quốc Thắng (sinh năm 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu); truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với chiến sỹ Hà Tuấn Anh (sinh năm 1991, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa; Công an xã Ea Tiêu).

Đồng thời, ngay trong chiều 11/6, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình bốn cán bộ chiến sỹ thuộc Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/chiến sỹ đối với hai cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.