Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm gia đình cán bộ, người dân tử vong vụ trụ sở UBND xã Đắk Lắk bị tấn công

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình các cán bộ, người dân tử vong trong vụ trụ sở 2 xã ở tỉnh Đắk Lắk bị một nhóm đối tượng tấn công.

Trưa 13/6, đoàn công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong vụ 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk bị tấn công.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Anh Triết cũng ân cần hỏi thăm hoàn cảnh, đồng thời động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Anh Nguyễn Minh Triết đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm do Ban chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng cho 3 cán bộ dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) gồm: Đại úy Hà Tuấn Anh, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, Công an xã Ea Ktur.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đến thăm, chia buồn, động viên gia đình hai cán bộ xã tử vong trong vụ trụ sở UBND xã bị tấn công trên là ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng đến viếng thăm, chia buồn sâu sắc đến gia đình 2 người dân tử vong trong vụ việc là anh Lê Minh Vương (xã Ea Ktur) và Hoàng Minh Khánh (xã Ea Tiêu).

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên tinh thần và trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường (Công an xã Ea Ktur), đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng sớm 11/6, tại huyện Cư Kuin xảy ra vụ việc một nhóm người nổ súng tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Hậu quả, một số Công an xã, cán bộ xã, người dân thiệt mạng và bị thương. Ngày 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 9h hôm nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 37 nghi phạm và 2 đối tượng đầu thú liên quan đến vụ việc. Hiện các đơn vị chức năng đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại.