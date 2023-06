Bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân sau vụ 2 trụ sở xã bị tấn công

TPO - Huyện uỷ Cư Kuin (Đắk Lắk) yêu cầu các lực lượng trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, thông báo, động viên người dân không hoang mang, làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.

Ngày 13/6, lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur vào sáng 11/6, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu quan trọng trên địa bàn, truy bắt nhóm đối tượng.

Đồng thời, Huyện ủy Cư Kuin tiến hành họp, báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, vụ nổ súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur hết sức nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, cũng như thông báo, động viên người dân không nên hoang mang, làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.

Đến nay, nhiều đối tượng đã bị bắt, người dân an tâm, tin tưởng vào chính quyền địa phương, cuộc sống cơ bản trở lại bình thường.

Theo lãnh đạo Huyện uỷ Cư Kuin, thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Huyện ủy Cư Kuin tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân trên địa bàn yên tâm sinh sống.

Tính đến 9h ngày 13/6, lực lượng CAND đã bắt giữ 39 đối tượng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại.

Công an tỉnh ĐắK LắK kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng… Cùng với việc chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm nghi phạm, Bộ Công an cũng đã phát đi thông báo đề nghị người dân ở huyện Cư Kuin và các khu vực lân cận duy trì bình tĩnh, không hoang mang, và tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Nếu có ai có thông tin liên quan đến nhóm nghi phạm này, cung cấp thông tin ngay lập tức cho cơ quan công an gần nhất.



Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuyển giao các nghi phạm cho cơ quan điều tra liên quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.