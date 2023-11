TPO - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kon Tum phát hiện 6 vụ, khởi tố 10 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực.

Trong số các vụ việc kể trên, có vụ “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại Khu công nghiệp Sao Mai (xã Hòa Bình, TP.Kon Tum).

Ở vụ này, lực lượng chức năng đã khởi tố 3 người gồm: Nguyễn Thành Nghĩa – Phó Giám đốc (PGĐ) Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum; Lê Hữu Nhân - nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Kon Tum và Phạm Phước - nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình.

Đối với vụ “Tham ô tài sản” tại Công ty Vietstar, ngày 25/9, TAND TP.Kon Tum đã xét xử, tuyên phạt 3 năm tù đối với Phạm Thanh Hà.

Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Phát Kon Tum, ngày 8/8, Công an TP.Kon Tum đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Vũ. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định.

Các vụ việc như vụ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực đất đai trong công tác tham mưu UBND huyện này giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vụ sai phạm về sử dụng đất ở dự án Đầu tư khu nhà nghỉ - du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum; vụ Công chứng viên nhận tiền “cảm ơn”, đang được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết theo quy định.

Đối với các vụ án đã xảy ra từ những năm trước, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã khởi tố thêm 5 bị can. Trong đó, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thanh Đồng – PGĐ Hợp tác xã dịch vụ Nông Thương về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông năm 2021; khởi tố 3 bị can khác về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu” gây hậu quả nghiêm trọng tại vụ án sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum xảy ra năm 2022.

Ngoài ra, Công an huyện Đăk Tô đã khởi tố thêm một bị can là Đoàn Thị Ngọc Ngân về hành vi Đưa hối lộ trong vụ án “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” tại Chi cục Thuế khu vực số 2, xảy ra năm 2022.

Trong 2023, tỉnh Kon Tum đã triển khai 167 cuộc thanh tra, kiểm tra (đến nay đã kết thúc 120 cuộc). Tổng số tiền sai phạm được xác định trên 3,1 tỉ đồng. Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 2,2 tỉ đồng; thu hồi về đơn vị hơn 190 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác về tiền 695 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân 2,89 tỉ đồng.