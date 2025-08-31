'Tôi đam mê chinh phục để phất cao lá cờ Việt Nam'

TP - Chị Phạm Ngọc Phượng, bà chủ thương hiệu cafe Mai, nổi tiếng với những cuộc chinh phục mạo hiểm và đầy cam go. Theo chị, không gì hạnh phúc hơn khi đánh bại khó khăn, ngự trị đỉnh cao và phất cao lá cờ Tổ quốc với niềm tự hào người Việt.

"Tôi đã biết về sự nguy hiểm của Kjeragbolten, nơi tảng đá kẹt nằm trong một khe nứt bên rìa núi Kjerag, Lysefjord, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Tôi cũng biết chinh phục nó vào mùa đông không phải ý tưởng hay, và hoàn toàn điên rồ trong điều kiện bão tuyết cấp 10. Ngay cả dân leo núi chuyên nghiệp cũng sẽ dễ dàng nói không.

Chị Phạm Ngọc Phượng giương cao lá cờ Tổ quốc tại Bắc cực

Vậy mà chúng tôi vẫn leo. Vì “quá máu”. Vì ý nghĩ đơn giản, đã tới đây chẳng nhẽ lại bỏ qua. Rồi đoàn 16 người chỉ còn lại 6, trong đó có tôi. Để bây giờ tôi đang nằm đây, nhờ một cành cây chìa ra ngăn tôi rơi thẳng xuống phía dưới, giữa bão tuyết bủa vây.

Chỉ cách đó vài phút, người anh trong đoàn đi ngay phía trước tôi, vì quá mệt mỏi đã buông tay khỏi vách núi và bị trượt xuống. Bị giật mình tôi cũng tuột theo. May thay, người anh của tôi được hướng dẫn viên lôi lại, còn tôi bám được vào cành cây chìa ra trên vách núi cheo leo.

Trong hoảng loạn, tôi kêu cứu và hy vọng đội cứu hộ sẽ tới. Đến khi tỉnh táo lại, tôi hiểu sẽ phải chờ rất lâu. E rằng lúc đó tôi đã không còn sức để bám trụ. Cách duy nhất là tự cứu mình. Vậy là tôi cố xoay xở, sau đó lăn mình qua sườn núi, bám vào vách rồi leo lên. Tôi thoát.

Bước qua lằn ranh sống chết và đối mặt nỗi sợ hãi tột cùng, thật khó diễn ra cảm xúc bằng lời. Tôi gào thét, chửi bậy, rằng tại sao lại đến đây, để rồi ném mình vào hành trình chết người này. Chỉ đến khi tâm trạng ổn định lại, leo tiếp và cuối cùng nhìn thấy tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa khe núi, được hình thành cách đây hàng chục nghìn năm trong Kỷ Băng hà, tôi nhận thấy mọi hy sinh thật đáng giá. Chẳng phải đây là ước mơ của tôi từ khi còn là một đứa bé sao?”.

…Ngày còn nhỏ chị Phạm Ngọc Phượng đã nổi tiếng cá tính. Dù là con gái, nhưng chỉ những gì mạnh mẽ mới thu hút chị. Chị Phượng đam mê các môn thể thao mạo hiểm, thích đặt chân tới những nơi ít người đến, đồng thời mơ về những cuộc chinh phục. Vì thế chị thành thạo nhiều môn võ thuật, bao gồm muay Thái, gym, bơi lội, sau này là golf, bên cạnh tình yêu lớn nhất dành cho những chiếc xe phân khối lớn.

Trên những chiếc xe nằm trong dàn xe khủng đang sở hữu, biker Phượng đã chạy xuyên Việt, xuyên Đông Dương và vượt dãy núi Alps xuyên châu Âu. Hành trình dài hơn 3.000km này, chị là phụ nữ châu Á duy nhất rong ruổi qua các nước Áo, Đức, Thụy Sĩ, Slovenia và Italy. Chị cũng từng khám phá Siberia, trải nghiệm mùa đông Mông Cổ và ngắm cực quang ở Bắc Cực.

Kỷ niệm đối diện tử thần chị Phượng kể trên là một phần trong hành trình Bắc Cực năm 2017. Trước khi đặt chân tới vùng đất băng giá -35 độ C, chị cùng đồng đội đã chinh phục những đỉnh núi nguy hiểm nhất Na Uy, từ lưỡi quỷ Trolltunga tới tảng đá kẹt Kjeragbolten. Như chị nói trong cuộc trò chuyện với PV báo Tiền Phong, “tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình yên để tìm kiếm khoảnh khắc đáng nhớ, trong những khung cảnh tưởng chừng đang trong một giấc mơ”.

“Với tôi, mỗi chuyến đi đều là một lần thử thách tử thần, với nhiều lần thoát chết trong gang tấc và liên tục vượt qua cực hạn bản thân”, chị Phượng chia sẻ, “Khi ấy mình nhận ra mỗi phút giây đều đáng giá, đồng thời cảm xúc không ngừng là sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi, sự phấn khích và niềm hạnh phúc khi hiện diện ở nơi mình muốn đến”.

Chị Phượng luôn mang theo áo dài đỏ trong hành trang

Vào lúc đó, trước thiên nhiên hùng vỹ và đầy mê hoặc, mọi khó khăn, bao gồm cả máu và nước mắt, không còn quan trọng nữa. “Sau mỗi cuộc chinh phục thành công, tôi sẽ hét lên rằng, Tự hào quá - Tôi là người Việt Nam”, chị nói trong sung sướng, “Với tôi, khao khát cá nhân là một cách để thỏa mãn niềm tự hào dân tộc. Tôi dấn thân vào những thử thách, tới những vùng đất xa xôi nhất, khắc nghiệt nhất để cho cả thế giới thấy lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của người Việt”.

Chị Phương cho biết trước mỗi chuyến đi, thứ không thể thiếu trong hành trang là cờ Tổ quốc và những bộ áo dài đỏ với ngôi sao vàng nổi bật. “Chinh phục được địa điểm nào, tôi lập tức cắm cờ Tổ quốc, đồng thời khoác lên mình chiếc áo dài và ngẩng cao đầu trước tất cả với sự kiêu hãnh. Nhìn xem, người Việt tụi tao thừa khả năng làm nên những điều phi thường. Chúng tao bé nhỏ nhưng có trái tim lớn, khát vọng lớn”, chị nói với niềm tự hào trào dâng.

Bên cạnh khát vọng lớn, chị Phượng tâm sự, người Việt còn có tấm lòng sẻ chia. Trong nhiều năm, chị Phượng tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn và xây cầu, dựng trường. Chị cũng là người sáng lập Bwon, tập hợp các nữ doanh nhân vừa trau dồi kỹ năng, quảng bá hình ảnh nữ lãnh đạo trong thời đại mới, vừa hỗ trợ các phụ nữ kém may mắn, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống.

“Tôi cho rằng cuộc sống không chỉ bao gồm việc tạo dựng bản thân, mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng”, chị nói, “Vì vậy tôi luôn nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù việc chân tay hay trí óc, và khám phá mọi cơ hội để làm giàu.

Khi có tiền, kết hợp sức khỏe, chúng ta sẽ có thời gian để theo đuổi đam mê, trở thành phiên bản mà mình thích. Đồng thời, có thể giúp đỡ người khác, mang lại giá trị cho cộng đồng và kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn”.

Đó là lý do chị Phượng, bà chủ chuỗi cửa hàng cafe Mai (Hà Nội) đã luôn chăm chỉ, bắt tay vào công việc từ 6h sáng và chỉ kết thúc một ngày lúc nửa đêm. “Trước khi nói về đam mê và những khát vọng lớn lao, khẳng định bản thân hay nâng đỡ cộng đồng, bạn phải bắt đầu từ lao động”, chị Phượng nhấn mạnh, sau đó trở về với công việc thường nhật để hướng tới những cuộc chinh phục mới.

“Một cuộc chinh phục cần hội tụ đủ bốn yếu tố, sức khỏe, thời gian, tiền bạc và lòng quyết tâm”, nữ doanh nhân giàu năng lượng chia sẻ.