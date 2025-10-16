Toàn cảnh lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

TPO - Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà Hậu Lộc (Thanh Hóa). Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ấm cúng với các nghi thức truyền thống đặc trưng xứ Thanh. Đông đảo hoa hậu, á hậu có mặt ở lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà để chúc phúc cho cô.

Lễ ăn hỏi đậm nét truyền thống

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Buổi lễ được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế với gam màu chủ đạo là trắng và xanh lam ngọc. Đỗ Thị Hà cho biết đã dành tâm sức để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong hơn một tháng qua.

Cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể cùng chọn áo dài truyền thống màu trắng với kiểu dáng thanh lịch, đơn giản. Người đẹp mong muốn có buổi lễ ấm cúng, tinh tế, tôn vinh giá trị truyền thống.

Phông của lễ ăn hỏi lấy cảm hứng từ câu chuyện huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, sự hòa hợp và là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp. Lễ ăn hỏi được tổ chức theo đúng nghi lễ ở Thanh Hóa - quê hương của Đỗ Thị Hà.

Mỗi nghi thức trong lễ ăn hỏi đều mang ý nghĩa truyền thống và tôn trọng giữa hai gia đình, là cơ hội để họ tạo mối quan hệ mật thiết và chuẩn bị cho sự hòa hợp trong hành trình hôn nhân.

Điểm đặc biệt trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà còn có phần nghệ sĩ hát và mời trầu quan khách. Theo đó, trầu cau cũng là biểu tượng của tình yêu - hôn nhân mặn nồng, biểu tượng cho sự gắn bó son sắt giữa vợ chồng, nên người ta thường nói nên duyên trầu cau nghĩa là nên duyên vợ chồng.

Những khoảnh khắc xúc động

Một trong những giây phút xúc động nhất của lễ ăn hỏi là khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đón nhận món quà từ gia đình. Cô xúc động, không kìm được nước mắt khi nhận quà hồi môn từ bố mẹ ruột. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, doanh nhân Viết Vương nhẹ nhàng an ủi, vỗ về Đỗ Thị Hà.

Cũng trong buổi lễ, mẹ của Đỗ Thị Hà xúc động chia sẻ cảm xúc khi con gái chuẩn bị về nhà chồng: “Bố mẹ cũng nhắn nhủ với con gái rằng đã trưởng thành, trước khi về làm dâu thì thứ nhất là dâu hiền, để đối xử với cha mẹ bên nội, bên ngoại, bên nào cũng như bên nào”.

Ông Nguyễn Viết Hải - bố của chú rể của Nguyễn Viết Vương - bày tỏ mong muốn hai con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau. “Đã nhiều tháng và nhiều năm, con trai tôi là Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà yêu thương, tìm hiểu nhau. Giờ đây, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân để có cuộc sống dài lâu. Với mong muốn của 2 đứa và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp sửa thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi”, ông Nguyễn Viết Hải chia sẻ.

Dàn phù dâu toàn hoa hậu, á hậu

Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Minh Thu, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh làm phù dâu trong lễ ăn hỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Dàn phù dâu có mặt ở nhà cô dâu từ tối 15/10.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết cô mất ngủ vì háo hức mong chờ tới buổi lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. "Tôi chủ động đề nghị được làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tôi hạnh phúc vì được tham dự lễ ăn hỏi. Hôm nay phái đoàn phù dâu rất hùng hậu, nhan sắc của cô dâu nổi bật, tươi tắn. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chị. Mong cuộc sống hôn nhân của chị Đỗ Thị Hà tràn ngập tiếng cười", Thanh Thủy nói với Tiền Phong.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng tiết lộ Đỗ Thị Hà không có thói quen đi giày cao gót. Cô mang giày bệt ở lễ ăn hỏi và nhờ dàn phù dâu làm điều tương tự.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cho biết cô gác lại mọi việc, cố gắng sắp xếp lịch trình cá nhân để tham dự lễ ăn hỏi của người chị thân thiết. Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo và Đỗ Thị Hà giữ mối quan hệ thân thiết.