Tỏa sáng khát vọng - chinh phục đỉnh cao

TP - Trong 5 năm qua, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức bình chọn và tôn vinh các gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Các gương mặt trẻ triển vọng, gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, trưởng thành và lan tỏa khát vọng cống hiến - chinh phục đỉnh cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.

Kỷ lục gia trên đường chạy

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (SN 1995) - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, là gương sáng truyền nhiều cảm hứng về "tinh thần Việt Nam", nghị lực vượt bạo bệnh theo đuổi đam mê, lập thành tích đỉnh cao. Năm 2019, "hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh với chiều cao 1m48, nặng 46kg đã vô địch ở những nội dung "khốc liệt" trên đường chạy là 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật; đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung thi cuối cùng với trạng thái "sức cùng lực kiệt".

Không "ngủ quên trên chiến thắng", cô vẫn miệt mài tập luyện, chiến thắng tại nhiều giải đấu trong nước và khu vực. Năm 2021, cô giành Huy chương Vàng nội dung 5.000m ở giải điền kinh vô địch quốc gia với thành tích 15:53:48, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 18 năm. Đặc biệt, năm 2022, tại SEA Games 31, cô bảo vệ thành công ngôi vô địch ba nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật. Một lần nữa xác lập kỷ lục mới ở cự ly 3.000m chướng ngại vật với thành tích 9:52:44.

"Rái cá sông Gianh" phá hai kỷ lục SEA Games

"Rái cá sông Gianh" Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) đã có sự khẳng định thuyết phục khi được tôn vinh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 lĩnh vực thể thao. Bằng ý chí, khổ luyện và niềm tin chiến thắng, anh đã dấn thân ở những nội dung mới và vươn mình ra "biển lớn" đem vinh quang về cho Tổ quốc như: Huy chương Vàng cự ly 1.500m tự do tại SEA Games 29; Huy chương Bạc cự ly 1.500m tại ASIAD 18; Huy chương Vàng cự ly 400m tự do và 1.500m tự do tại SEA Games 30. Tại Olympic Tokyo 2021, anh thi đấu hai nội dung 800m và 1.500m bơi tự do nam, lần lượt đứng thứ 20/34 và 12/29.

Mới đây tại đấu trường SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, anh đã tỏa sáng giành chiến thắng ở 5 nội dung 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do; phá hai kỷ lục SEA Games 400m tự do với thành tích 3:48:06 và tiếp sức 4x200m tự do với thành tích 7:16:31. Bên cạnh những thành tích đỉnh cao trên đường đua xanh, anh còn được biết đến với những hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà.

Cậu bé "vàng" piano

Sau hai năm liền đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018 và 2019, cậu bé "vàng" piano Võ Minh Quang (SN 2006) tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc xứng đáng trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Trong năm 2020, Quang đã giành giải nhất bảng 17-19 tuổi cuộc thi tài năng trẻ châu Á và châu Đại Dương The Rising Talents of the Asia Oceania International Music Competition in London; giải Nhất và giải Đặc biệt (Grandfix) bảng 13-17 tuổi cuộc thi Atlanta Festival Academy Competition; giải Nhất Piano Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc...

Đến nay, bộ sưu tập giải thưởng âm nhạc của Quang vẫn tiếp tục được bổ sung khi tham gia các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó có, giành giải quán quân bảng chuyên nghiệp cuộc thi Kayserburg Vietnam Youth Piano Competition & Festival 2022 do Viện phát triển Giáo dục Việt Nam tổ chức; giải quán quân cuộc thi Steinway Youth Piano Competition 2022 và đại diện Việt Nam tranh tài với các thí sinh ở châu Á.

Truyền cảm hứng khởi nghiệp

Lê Anh Tiến (SN 1990) CEO Chatbot Việt Nam - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp. Năm 2017, anh thành lập công ty công nghệ với sản phẩm Bot Bán Hàng cung cấp giải pháp về nhắn tin chuyên nghiệp cho doanh nghiệp và nhà kinh doanh online trên các nền tảng như Messenger, Zalo, Whatsapp và trở thành đối tác của Facebook.

Dưới sự điều hành của anh, Chatbot Việt Nam từ một công ty khởi nghiệp nhỏ đã vươn lên thành doanh nghiệp được định giá triệu USD, có mặt ở ba quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Philippines với hơn 10 triệu người dùng ở trong và ngoài nước; với hơn 50 nghìn doanh nghiệp là khách hàng. Anh Tiến cho biết, hiện tốc độ tăng trưởng của Bot bán hàng hằng năm tăng trưởng trung bình 300%. Hệ sinh thái Bot bán hàng đã ra mắt nền tảng trực tuyến bán hàng tự động đa kênh BotLive, hiện có 10 nghìn người livestream liên tục. BotLive cũng đã hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam triển khai giải pháp thương mại trực tuyến đến 63 tỉnh thành.

Đến nay, anh đã có thêm nhiều giải thưởng như Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2021 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức; lọt top 10 lãnh đạo công nghệ tiêu biểu Việt Nam năm 2022; là một trong hai tài năng trẻ đại diện 220 triệu thanh niên Đông Nam Á tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN lần thứ 36...

Liên tục sáng chế vì cộng đồng

Hồ Xuân Vinh (SN 1987) Phó giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam, là gương sáng về khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi và "cây" sáng chế tài năng. Anh được trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 lĩnh vực lao động sản xuất.

Anh đã sáng chế ra nhiều cỗ máy đáp ứng nhu cầu thực tiễn lao động sản xuất như máy bẻ đai thép tự động, máy trộn bê tông tươi, máy gạch Terrazzo mâm xoay mang đến sự đột phá về công nghệ trong ngành vật liệu không nung ở Việt Nam. Đặc biệt, anh đã chế tạo thành công máy tách sợi tối ưu hóa nguồn nguyên liệu lá dứa, thân chuối thường bị nông dân vứt bỏ, khởi đầu cho việc phát triển một ngành mới của Việt Nam là chế biến sợi chuối, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều thanh niên nông thôn.

Với tâm niệm "làm gì cũng vì dân", năm 2022, anh cùng các đồng đội tìm tòi nghiên cứu, xây dựng dự án Muối dược liệu Nanosalt góp phần nâng cao giá trị hạt muối truyền thống, cải thiện đời sống của diêm dân. Dự án này đã đoạt giải Nhất cuộc thi tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2022 do Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT tổ chức. Mới đây, tại Techfest 2022, anh đoạt giải ngôi sao sáng chế xuất sắc nhất 2022; doanh nghiệp của anh cũng được trao giải Sản phẩm công nghệ hình thành từ sáng chế xuất sắc nhất với cụm sáng chế máy xây dựng, giai đoạn 2016-2022.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Giải thưởng được trao cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam tiêu biểu nhất, có độ tuổi dưới 35, bao gồm cả các thanh thiếu nhi Việt Nam học tập, công tác ở nước ngoài. Được triển khai từ năm 1996, qua 25 năm, Giải thưởng đã tôn vinh 250 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Giải thưởng được T.Ư Đoàn giao Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn và tôn vinh các gương tiêu biểu. Nhiệm vụ Thường trực Quỹ cho đến trước năm 2014 được giao cho báo Nhi Đồng, từ năm 2014 đến nay được giao cho báo Tiền Phong.

