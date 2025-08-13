Tòa A1 K-Park Avenue có gì mà khiến cả giới đầu tư lẫn người trẻ có nhu cầu ở thực mê mẩn?

Phong cách sống thượng lưu độc đáo đi cùng chính sách tài chính linh hoạt và tiềm năng tăng giá mạnh đang giúp tòa A1 tại khu căn hộ cao cấp K-Park Avenue (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) trở thành “thỏi nam châm” hút cả nhà đầu tư lẫn người trẻ có nhu cầu ở thực tại Bắc Trung Bộ.

Ưu đãi hấp dẫn từ tòa tháp biểu tượng

Tại các sự kiện mở bán gần đây của khu căn hộ cao cấp K-Park Avenue (Vinhomes Star City), không khó để bắt gặp nhà đầu tư đến từ Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận Thanh Hóa... Họ là những người từng thành công với các dự án của Vinhomes và đang chủ động đón đầu đà tăng trưởng tại thị trường xứ Thanh.

Sự dịch chuyển này không phải ngẫu nhiên. Với gần 4 triệu dân, GRDP thuộc top đầu cả nước và là địa phương hiếm hoi hội tụ đủ ba trụ cột kinh tế: công nghiệp - nông nghiệp - du lịch, Thanh Hóa như một "ngôi sao mới" trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư đánh giá khu vực này giống Hà Nội của hơn một thập kỷ trước, với dư địa tăng giá mạnh và sức bật từ nhu cầu thực.

Đông đảo khách hàng đến tìm hiểu không gian sống tại The K-Park Avenue.

“Thanh Hóa đang ở điểm xuất phát mà Hà Nội từng trải qua vào những năm 2010: dân số trẻ, hạ tầng tăng tốc, nhưng giá bất động sản trung tâm vẫn còn dễ tiếp cận. Nếu đi trước một bước ở thời điểm này, biên lợi nhuận trong 3 đến 5 năm tới sẽ rất đáng kể”, anh Nguyễn Minh Tuấn, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ tại sự kiện mở bán đầu tháng 8.

Thực tế đã chứng minh, phân khúc căn hộ trung tâm tại Hà Nội đã tăng tốc mạnh trong thời gian gần đây. Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tính đến quý II/2025, giá bán trung bình căn hộ tại Hà Nội đã tăng 87,7% so với năm 2019 và tăng hơn 7,7% chỉ sau một quý gần nhất.

“Các dự án mang thương hiệu Vinhomes tại Hà Nội đều đã chứng minh sức bật rõ rệt chỉ sau vài năm. Tôi tin K-Park Avenue sẽ lặp lại thành tích tương tự tại Thanh Hóa. Quan trọng hơn, đây là giai đoạn hiếm hoi mà người mua được hưởng chính sách ưu đãi mạnh nhất từ chủ đầu tư”, anh Minh Tuấn chia sẻ.

Theo đó, với 100 căn đầu tiên, khách hàng tiên phong sẽ được hưởng ưu đãi 3% vào giá bán.

Bên cạnh đó, khách mua có sẵn dòng tiền, có thể chọn nhiều hình thức thanh toán để hưởng các ưu đãi hấp dẫn. Đơn cử, thanh toán sớm, khách được hưởng ưu đãi 6,5% + 11%/năm trên số ngày và tiền thanh toán sớm; thanh toán theo tiến độ thường, khách nhận ưu đãi 3% + 11%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn. Hoặc, khách hàng có thể thanh toán theo tiến độ giãn chia nhỏ thành 15 đợt linh hoạt, kéo dài đến tháng 1/2027, giúp giảm áp lực dòng tiền.

Nếu không có sẵn dòng tiền, khách có thể chọn phương án vay ngân hàng tới 70% giá trị căn, lãi suất 0% trong 24 tháng. Đây là điểm “chạm” đúng nhu cầu của giới đầu tư đang tìm kiếm kênh giữ tiền hiệu quả nhưng không muốn chịu áp lực vốn vay ngay từ đầu.

Đi cùng với chính sách tài chính thấu hiểu khách hàng còn là chương trình khuyến mãi giá trị, bao gồm: gói phí quản lý căn hộ 24 tháng, gói quà tặng Vinpearl/VinWonders trị giá 105 triệu đồng, ưu đãi đến 1,3% theo từng hạng cho hội viên VinClub.

Cơ hội hiếm có để chạm tới chuẩn sống sang

Không chỉ thu hút nhà đầu tư dài hạn, chính sách ưu đãi của tòa A1 K-Park Avenue còn là lực hút lớn với nhóm khách hàng trẻ tại xứ Thanh.

Với hình thức thanh toán ban đầu bằng số vốn “nhỏ gọn” vừa túi người trẻ, phần còn lại được giãn theo tiến độ hoặc vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 24 tháng, nhiều gia đình có thể bắt đầu hành trình sở hữu nhà sang mà không cần đợi thời gian dài tiết kiệm như trước.

“Với bài toán tài chính nhẹ, không áp lực trả lãi trong hai năm đầu, tôi thấy đây là thời điểm rất hợp lý để xuống tiền. Chắc chắn trong vài năm nữa không thể sở hữu không gian sống sang như thế này với mức giá hiện tại”, chị Lê Thùy Linh, một khách hàng tại dự án, chia sẻ.

Với những người trẻ có thu nhập ổn định, đây là cơ hội hiếm có để vừa an cư, vừa bắt đầu tích sản sớm thay vì để đồng tiền “ngủ yên” trong tiết kiệm hoặc phải chờ đợi quá lâu để gom đủ vốn.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi mạnh tay từ chủ đầu tư còn giảm thiểu rủi ro tài chính trong giai đoạn đầu, thời điểm người mua trẻ thường phải cân đối nhiều khoản chi tiêu khác, như gia đình, con cái, mở rộng sự nghiệp… Khi không phải gánh lãi vay ngay, người mua có thời gian thích nghi và lên kế hoạch tài chính bền vững hơn.

Không gian sống mang phong cách Hàn Quốc chinh phục khách hàng cao cấp

Đối với nhóm khách hàng là chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đang làm việc tại Thanh Hóa, chính sách tài tài chính kích hoạt nhu cầu sở hữu second home lý tưởng. Đặc biệt, tòa A1 khiến khách hàng mê mẩn khi sở hữu đa dạng dòng sản phẩm từ căn hộ 1 phòng ngủ đến penthouse - “dinh thự tầng không” lên tới 180m2, cùng chuẩn sống “Gangnam style” đầu tiên tại xứ Thanh.

Khi chính sách ưu đãi đang ở mức đỉnh, nguồn cung dần khan hiếm, tòa A1 chính là cơ hội vàng để người mua đón đầu xu hướng sống sang giữa cực tăng trưởng lớn của khu vục Bắc Trung Bộ.