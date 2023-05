Tin mới vụ 4 cán bộ, giáo viên ở Đắk Lắk dùng từ ngữ phản cảm trên facebook

TPO - Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cán bộ, giáo viên rút kinh nghiệm khi đăng thông tin lên mạng xã hội. Trước đó, những người này đã dùng lời lẽ phản cảm, gây xôn xao dư luận.

Ngày 11/5, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản gửi Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột về nội dung đăng tải trên mạng xã hội của viên chức nhà trường.

Trước đó, sở này nhận được đề nghị của Phòng An ninh chính trị nội bộ (Phòng PA03, Công an tỉnh Đắk Lắk) về việc chấn chỉnh tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ trường THPT Chu Văn An.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng PA03 phát hiện trong trường này có một số hoạt động biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Cụ thể, có 4 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường này đã đăng tải hình ảnh và dùng từ ngữ phản cảm, chưa đúng với đạo đức nhà giáo, để bình luận trên trang facebook cá nhân.

Sau đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo sở với Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng và các cá nhân có liên quan của trường THPT Chu Văn An.

Tại đây, lãnh đạo sở đã quán triệt nội dung các cá nhân đăng tải trên mạng xã hội có nội dung không phù hợp với văn hóa ứng xử và chuẩn mực của nhà giáo, đề nghị rút kinh nghiệm.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng mời ông N.Đ.T (1 trong 4 người có những chia sẻ trên facebook) và đại diện lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An, đại diện Đảng ủy Nhà trường để trao đổi, nhắc nhở một số nội dung. Tuy các thông tin đưa lên mạng xã hội của các cá nhân trên chưa vi phạm Luật An ninh mạng nên chưa xử lý trách nhiệm, nhưng cần rút kinh nghiệm khi chọn nội dung đăng lên mạng.

Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà trường phải quán triệt đầy đủ các nội dung của Giám đốc Sở đến toàn thể Đảng bộ, Hội đồng trường và các cá nhân có liên quan biết, thông tin đầy đủ về nội dung buổi làm việc với Sở GD&ĐT.

Như Tiền Phong đưa tin, Phòng PA03 đã phát hiện một số thầy cô Trường THPT Chu Văn An có những lời lẽ không chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội facebook. Điển hình, trên trang facebook của thầy H.H. đăng hình ảnh bản thân đứng chụp hình bên cạnh bảng hiệu ghi “Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh” kèm dòng trạng thái “Môn vô văn hóa xin chào toàn thể anh em nha” đã gây dư luận xấu trong phụ huynh học sinh.

Trưởng Ban đại diện hội phụ huynh nhà trường đã có phản ánh về việc thầy H. dùng từ ngữ không phù hợp với vai trò là thầy giáo.