Vì sao một Hiệu phó ở Đắk Lắk không được bổ nhiệm lại?

TPO - Phó hiệu trưởng một trường phổ thông ở Đắk Lắk không được bổ nhiệm lại do số phiếu tín nhiệm không đạt tỉ lệ theo quy định.

Ngày 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến phản ánh của báo chí tại Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột). Trong đó, sở có nêu lý do không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với ông Đặng Minh Tâm.

Trước đó, ngày 17/5/2017, Sở GD&ĐT Đắk Lắk bổ nhiệm ông Đặng Minh Tâm (SN 1977), làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày 26/4/2022, Sở GD&ĐT có công văn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và thỏa thuận bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đối với ông Tâm.

Đến tháng 9/2022, sở này nhận được kết luận tiêu chuẩn chính trị và thỏa thuận bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Đặng Minh Tâm.

Sau đó, Sở GD&ĐT cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ cho ông Tâm. Ngày 4/11/2022, Trường THPT Chu Văn An thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, tuy nhiên, số phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của nhà trường không đạt tỉ lệ theo quy định.

Sở GD&ĐT đã tổ chức họp, xem xét việc bổ nhiệm lại đối với ông Tâm. Do có số phiếu tín nhiệm không đạt tỉ lệ quy định, Sở GD&ĐT thống nhất không bổ nhiệm lại và đã thông tin đến ông Đặng Minh Tâm.

Sau đó, ông Tâm có đơn đề nghị Sở GD&ĐT xem xét quy trình tái bổ nhiệm đối với mình, nên sở thành lập tổ xác minh đơn thư và đi đến kết luận.

Ngày 12/4/2023, Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành Quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đối với ông Tâm, do số phiếu tín nhiệm không đạt tỉ lệ theo quy định.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng họp bàn và đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột xin ý kiến về chủ trương điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát và Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Theo đó, điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.