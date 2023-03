Nhiều cán bộ, giáo viên một trường phổ thông dùng lời lẽ phản cảm trên facebook

TPO - Bốn cán bộ, giáo viên, nhân viên một trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đã có những lời lẽ phản cảm, không đúng chuẩn mực của nhà giáo. Khi bị yêu cầu làm bản tường trình, những giáo viên này chưa nhận thức rõ ý thức hành vi vi phạm của mình.

Ngày 21/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an tỉnh) làm rõ hành vi dùng từ ngữ không đúng chuẩn mực, gây mất đoàn kết nội bộ của 4 cán bộ, giáo viên Trường THPT Chu Văn An (phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Dựa vào mức độ vi phạm, Sở sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT nhận được văn bản của Phòng PA03 về việc đề nghị chấn chỉnh tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ Trường THPT Chu Văn An. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực GD&ĐT, Phòng PA03 phát hiện trong trường này có một số hoạt động biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ.

Theo đó, có 4 cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm: Thầy H.V.H.- nguyên Tổ phó Thể dục, Phó Chủ tịch Công đoàn; thầy N.Đ.Th. -nguyên Bí thư đoàn, Tổ phó Tư vấn tâm lý, giáo viên môn Địa lý; cô V.T.M.Th.- Văn thư; thầy Đ.M.T.- Phó Hiệu trưởng trường, đã đăng tải hình ảnh và dùng từ ngữ phản cảm, chưa đúng với đạo đức nhà giáo để bình luận trên trang facebook cá nhân.

Điển hình như, trên trang facebook của thầy H. đăng tải một hình ảnh bản thân đứng chụp hình bên cạnh bảng hiệu ghi “Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh” kèm dòng trạng thái “Môn vô văn hóa xin chào toàn thể anh em nha” đã gây dư luận xấu trong phụ huynh học sinh. Trưởng Ban đại diện hội phụ huynh nhà trường đã có phản ánh về việc thầy H. dùng từ ngữ không phù hợp với vai trò là thầy giáo.

Ngoài ra khi thầy Th. đăng hình ảnh chú chó đi dạo trên facebook, các thầy cô kể trên tham gia bình luận với những lời lẽ phản cảm. Đáng chú ý, trang facebook của thầy H., cập nhật hình ảnh đại diện đang tham gia bỏ phiếu, bên dưới bài đăng facebook của thầy Th. để lại bình luận “Lá phiếu thầy sao nó thần thái, là phiếu đám “viên tịch” vừa rồi sao nó rẻ mạt vô đạo đức và mất nhân cách thầy nhỉ”.

Trước tình hình trên, Phòng PA03 đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chức năng, Ban giám hiệu nhà trường, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, để không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, ảnh hưởng danh dự nhà giáo, tác động xấu đến học sinh phụ huynh, gây mất an ninh tại địa bàn.

Lãnh đạo sở thông tin thêm, sau khi nhận được văn bản của Phòng PA03, đã giao phòng chuyên môn làm việc, yêu cầu 4 thầy cô nói trên viết bản tường trình. Tuy nhiên, bản tường trình của các thầy cô trên chưa thể hiện rõ nhận thức hành vi của mình. Do đó, sở chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp Phòng PA03 làm rõ mức độ vi phạm của các thầy cô, nếu đến mức xử lý sẽ xử lý nghiêm.