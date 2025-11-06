Một lãnh đạo doanh nghiệp mất tiền tỷ vì bị dọa tung clip

report Một lãnh đạo doanh nghiệp mất tiền tỷ vì chiêu trò đe dọa bằng AI

Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - đã chia sẻ một câu chuyện thật, đó là một lãnh đạo doanh nghiệp đã mất gần một tỷ đồng vì bị khống chế tinh vi qua các chiêu trò sử dụng AI.

Theo ông Thắng, nạn nhân là lãnh đạo một doanh nghiệp - người đang điều hành những dự án hàng tỷ USD cùng các đối tác quốc tế. “Một ngày, ông phát hiện hình ảnh của mình bị cắt ghép với nội dung bôi nhọ danh dự. Kẻ xấu sau đó liên hệ, đe dọa sẽ tung clip cho đối tác nước ngoài nếu không chuyển tiền ‘chuộc’. Quá hoảng loạn, vị lãnh đạo này đã nhiều lần chuyển tiền, từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần - cho đến khi thiệt hại gần một tỷ đồng”, ông Thắng kể.

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Duy Anh.

Ông cho biết vụ việc này không chỉ là vụ lừa đảo tài chính, mà là một cuộc tấn công tâm lý có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng công nghệ AI. “Những kẻ tội phạm theo dõi ông suốt thời gian dài, nắm rõ các mối quan hệ, dự án và điểm yếu tâm lý. Chúng sử dụng công nghệ deepfake để tạo dựng hình ảnh, âm thanh giả, đánh vào nỗi sợ mất uy tín, mất danh dự - điều khiến người làm kinh doanh dễ bị tổn thương nhất” - ông phân tích.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, đây là hình thức “thao túng tâm lý” trong kỷ nguyên số, khi nạn nhân bị chi phối hoàn toàn bởi nỗi lo sợ và mất khả năng kiểm soát hành vi. “Vị chủ tịch kia là người từng trải, giỏi tài chính, am hiểu thị trường, nhưng khi đối diện với khủng hoảng danh dự và những hình ảnh bị làm giả bằng AI, ông hoàn toàn sụp đổ tâm lý” - ông nói.

Không chỉ dừng ở thiệt hại vật chất, vụ việc còn cho thấy một dạng khủng hoảng âm thầm - khi công nghệ bị biến thành công cụ thao túng cảm xúc con người. “Những kẻ tạo tin giả giờ không chỉ tung tin sai để câu view, mà còn dùng nó để phá hủy danh dự, uy tín, và cả sự nghiệp của người khác” - ông Thắng cảnh báo.

Từ câu chuyện thực tế, ông Võ Đỗ Thắng khuyến nghị cần trang bị kỹ năng nhận diện và thoát khỏi thao túng tâm lý số. Theo ông, khi gặp những tình huống bị đe dọa, nạn nhân không nên im lặng hay tự xử lý.

“Càng che giấu, càng sợ hãi, ta càng bị điều khiển. Điều quan trọng là phải bình tĩnh, tạm ngưng tương tác với đối tượng, báo cho cơ quan chức năng và tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia an ninh mạng” - ông nhấn mạnh.

v