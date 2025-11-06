Một lãnh đạo doanh nghiệp mất tiền tỷ vì bị dọa tung clip

Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - đã chia sẻ một câu chuyện thật, đó là một lãnh đạo doanh nghiệp đã mất gần một tỷ đồng vì bị khống chế tinh vi qua các chiêu trò sử dụng AI.
Theo ông Thắng, nạn nhân là lãnh đạo một doanh nghiệp - người đang điều hành những dự án hàng tỷ USD cùng các đối tác quốc tế. “Một ngày, ông phát hiện hình ảnh của mình bị cắt ghép với nội dung bôi nhọ danh dự. Kẻ xấu sau đó liên hệ, đe dọa sẽ tung clip cho đối tác nước ngoài nếu không chuyển tiền ‘chuộc’. Quá hoảng loạn, vị lãnh đạo này đã nhiều lần chuyển tiền, từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần - cho đến khi thiệt hại gần một tỷ đồng”, ông Thắng kể.
Ông cho biết vụ việc này không chỉ là vụ lừa đảo tài chính, mà là một cuộc tấn công tâm lý có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng công nghệ AI. “Những kẻ tội phạm theo dõi ông suốt thời gian dài, nắm rõ các mối quan hệ, dự án và điểm yếu tâm lý. Chúng sử dụng công nghệ deepfake để tạo dựng hình ảnh, âm thanh giả, đánh vào nỗi sợ mất uy tín, mất danh dự - điều khiến người làm kinh doanh dễ bị tổn thương nhất” - ông phân tích.
Theo ông Võ Đỗ Thắng, đây là hình thức “thao túng tâm lý” trong kỷ nguyên số, khi nạn nhân bị chi phối hoàn toàn bởi nỗi lo sợ và mất khả năng kiểm soát hành vi. “Vị chủ tịch kia là người từng trải, giỏi tài chính, am hiểu thị trường, nhưng khi đối diện với khủng hoảng danh dự và những hình ảnh bị làm giả bằng AI, ông hoàn toàn sụp đổ tâm lý” - ông nói.
Không chỉ dừng ở thiệt hại vật chất, vụ việc còn cho thấy một dạng khủng hoảng âm thầm - khi công nghệ bị biến thành công cụ thao túng cảm xúc con người. “Những kẻ tạo tin giả giờ không chỉ tung tin sai để câu view, mà còn dùng nó để phá hủy danh dự, uy tín, và cả sự nghiệp của người khác” - ông Thắng cảnh báo.
Từ câu chuyện thực tế, ông Võ Đỗ Thắng khuyến nghị cần trang bị kỹ năng nhận diện và thoát khỏi thao túng tâm lý số. Theo ông, khi gặp những tình huống bị đe dọa, nạn nhân không nên im lặng hay tự xử lý.
“Càng che giấu, càng sợ hãi, ta càng bị điều khiển. Điều quan trọng là phải bình tĩnh, tạm ngưng tương tác với đối tượng, báo cho cơ quan chức năng và tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia an ninh mạng” - ông nhấn mạnh.
Từ 8h, khán phòng Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM chật chỗ. Gần 1.000 sinh viên chăm chú lắng nghe phần tham luận Tin giả - góc nhìn từ cơ quan thực thi pháp luật là Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM và Bảo mật thông tin và phòng vệ trong kỷ nguyên số AI của ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.
Trước khi bước vào phầm tham luận chính, sinh viên sôi nổi thảo luận cùng MC Trung Hiếu. Sinh viên cho biết họ đều là nạn nhân của tin giả trong thời đại AI phát triển, "nhà nhà, người người dùng AI".
Thông qua tọa đàm, sinh viên mong muốn được cung cấp kiến thức toàn diện, có phương pháp phù hợp, hữu hiệu nhất chống lại vấn nạn tin giả, phòng tránh nguy cơ vi phạm pháp luật khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Phát biểu tại tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM), cho biết tin giả hiện nay xuất hiện ngày càng dễ dàng và lan truyền với tốc độ khó kiểm soát. Không chỉ người lớn tuổi, ngay cả giới trẻ cũng dễ bị tác động nhất bởi thông tin sai lệch.
“Hiện nay, việc tạo ra một tin giả rất đơn giản. Nhiều người thậm chí tự làm tin giả rồi gửi cho người thân, phụ huynh của mình. Điều này cho thấy nhận thức về tin giả vẫn còn hạn chế”, Đại úy Thịnh nói.
Theo Đại úy Thịnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đang thụ lý hơn 70 vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Riêng bản thân ông từng trực tiếp tham gia hai vụ giải cứu nạn nhân trong thời gian gần đây. “Có trường hợp nạn nhân khi được chúng tôi giải cứu vẫn không tin là công an thật, tưởng rằng công an Campuchia đến mở cửa", Đại úy Thịnh nói.
Đại úy Thịnh nhấn mạnh tin giả không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân hay cộng đồng nhỏ, mà còn có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Có những trường hợp giả mạo hình ảnh, phát ngôn của các lãnh đạo cấp cao rồi đăng tải lên mạng. Điều này tạo ra tác động tiêu cực rất lớn, không chỉ trong nước mà cả ở tầm quốc tế.
Cũng theo Đại úy Thịnh, việc tạo ra các video ngắn chỉ vài giây bằng công cụ AI hiện nay quá dễ dàng. Ông dẫn chứng, chỉ mất vài giây là có thể dựng được một clip giả, điều này mới chỉ là “khởi đầu của một công nghệ” và tương lai sẽ còn tinh vi hơn nhiều.
Nêu ví dụ cụ thể, ông kể về vụ việc một người tự quay video livestream giả cảnh mất điện thoại tại sự kiện A50. “Nếu những trường hợp như vậy lan rộng, sẽ khiến bạn bè quốc tế nhìn vào và cho rằng Việt Nam, TPHCM không an toàn, gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và cả ngành du lịch,” ông cảnh báo.
Từ thực tiễn công tác, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho rằng yếu tố cốt lõi trong việc phòng chống tin giả chính là nhận thức và khả năng kiểm chứng thông tin của mỗi người dân.
“Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu người dân biết kiểm chứng, chỉ tin vào thông tin được xác thực từ các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống thì sẽ không bị lừa. Còn nếu chỉ xem lướt qua, đọc qua loa thì rất dễ bị tin giả dẫn dắt,” Đại úy Thịnh nhấn mạnh.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM.
Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.
Đương kim Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly.
Võ Minh Toại - Á vương 1 Mr World Vietnam 2024.
Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, nhấn mạnh trong thời đại ngày nay, khi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách tiếp cận thông tin, thì “tin giả” - thông tin sai lệch, bóp méo sự thật lại xuất hiện với tốc độ và mức độ ảnh hưởng chưa từng có.
“Một tấm ảnh có thể bị chỉnh sửa trong vài giây, một giọng nói có thể bị nhân bản bằng công nghệ deepfake, và chỉ một cú chia sẻ vô tình cũng có thể khiến hàng ngàn người bị dẫn dắt sai hướng”- ông nói.
Theo nhà báo Lý Thành Tâm, báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc - luôn giữ vai trò là diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong suốt hơn 72 năm qua, tờ báo không chỉ lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên mà còn góp phần bồi đắp trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong thế hệ trẻ.
“Ngày nay, khi mạng xã hội trở thành nơi tiếp cận thông tin chính của giới trẻ, việc nhận diện và chống lại tin giả không còn là nhiệm vụ riêng của báo chí, mà là trách nhiệm của mỗi công dân số. Với vai trò là cơ quan báo chí của Đoàn Thanh niên, chúng tôi xem đây là một vấn đề giáo dục, văn hóa và đạo đức thông tin - đặc biệt trong môi trường học đường, nơi hình thành tư duy và nhân cách của thế hệ tương lai” - ông Tâm nói.
Đại diện ban tổ chức cho biết buổi tọa đàm được tổ chức với mong muốn cung cấp cho sinh viên những công cụ, kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước tin giả, đồng thời biết cách lan tỏa thông tin tích cực, trung thực và có trách nhiệm.
Buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng và thực thi pháp luật – những người đang trực tiếp tham gia vào “cuộc chiến chống tin giả” mỗi ngày. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên đối thoại, đặt câu hỏi và cùng thảo luận những tình huống rất gần gũi trong đời sống số hôm nay.
Kết thúc phần phát biểu, nhà báo Lý Thành Tâm gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, các diễn giả và toàn thể sinh viên đã đồng hành cùng báo Tiền Phong trong chương trình đầy ý nghĩa này. Ông cho rằng, trong kỷ nguyên công nghệ, “sức mạnh của thông tin” không chỉ nằm ở việc ai nói lớn hơn, mà ở việc ai nói đúng hơn. "Tôi tin rằng, với sự chủ động, tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm, thế hệ sinh viên hôm nay sẽ là những “người gác cổng thông tin” thông minh, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, nhân văn và lành mạnh hơn" - nhà báo Lý Thành Tâm nói.
Bắt đầu chương trình, sinh viên tham gia các câu hỏi xoay quanh chủ đề AI khiến không khí hội trường trở nên sôi động.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia tọa đàm: “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI”. Cô cho biết trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các vấn nạn liên quan đến clip và thông tin giả mạo cũng ngày càng tinh vi, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi của cộng đồng - đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.
“Thông qua tọa đàm, Ly có thêm cơ hội để cùng mọi người chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Ly hy vọng sự kiện diễn ra thật thành công và lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến các bạn sinh viên”, Á hậu Đỗ Cẩm Ly chia sẻ.
Chương trình diễn ra từ 8h sáng, tập trung phản ánh thực trạng, đưa giải pháp chống lại vấn nạn tin giả ngày càng tinh vi nhờ công nghệ AI. Không chỉ dừng ở tin văn bản hay hình ảnh cắt ghép, hiện nay những video, giọng nói hay thậm chí cả gương mặt người nổi tiếng cũng có thể bị mô phỏng một cách chân thật đến mức khó phân biệt, khiến nhiều người lầm tưởng, hồn nhiên chia sẻ trên mạng xã hội, dễ dẫn đến vấn đề pháp lý.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, có phần tham luận chia sẻ về công tác phát hiện, xử lý hành vi phát tán thông tin sai lệch, cảnh báo người trẻ về hệ lụy pháp lý khi vô tình chia sẻ tin giả.
Ở góc độ kỹ thuật, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, hướng dẫn sinh viên cách nhận biết nội dung giả mạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo deepfake.
Tọa đàm còn có phần giao lưu sôi nổi giữa sinh viên với Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly và Host là Á vương Thế giới Việt Nam 2024 Võ Minh Toại, hai khách mời đại diện cho giới trẻ, cùng trao đổi về việc sử dụng mạng xã hội an toàn và lan tỏa thông tin tích cực.
Sự kiện mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn thực tế, giúp nhận thức rõ hơn hậu quả của tin giả và ý thức được vai trò của mỗi cá nhân trong việc chia sẻ đúng thông tin, xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.