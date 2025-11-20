Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy người đàn ông bị đất đá vùi lấp tử vong khi làm vườn

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể người đàn ông bị vùi lấp trong vụ sạt lở taluy ở xã Lạc Dương sau một ngày tìm kiếm.

Ngày 20/11, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể anh N.N.D. (SN 1981, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Lạc Dương) sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

z7244555646076-913fb479e8d4a678fcc299aff45daff6.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin ban đầu, anh D. bị vùi sâu dưới lớp đất đá do sạt lở taluy xảy ra chiều 19/11 khi đang làm việc trong nhà kính tại khu vực đường số 10, Dốc Tình, xã Lạc Dương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu và nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.

Đến sáng 20/11, chó nghiệp vụ cũng được huy động nhằm xác định vị trí nạn nhân bị vùi lấp. Đến 11h30 cùng ngày, thi thể anh D. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #sạt lở đất #người đàn ông #tìm kiếm #xã Lạc Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục