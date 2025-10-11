Tìm thấy bài phỏng vấn John Lennon bị thất lạc

TP - Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của John Lennon, cựu thành viên The Beatles (Anh) chia sẻ về việc biểu diễn “thêm 60 năm nữa” và nỗi lo về việc bị nghe lén điện thoại tại Mỹ.

Nội dung phỏng vấn John Lennon bị thất lạc từ lâu đã được tìm thấy trong tầng hầm bởi người đã thực hiện nó 50 năm trước. Ông Nicky Horne, hiện là phát thanh viên kỳ cựu kiêm người dẫn chương trình của Đài phát thanh Capital Radio London, được mời đến căn hộ của John Lennon ở New York (Mỹ) khi ông mới 24 tuổi.

Dù một phần cuộc phỏng vấn đã được phát sóng năm 1975, ông Horne gần đây tìm thấy những cuộn băng gốc trong một chiếc hộp phủ bụi ở nhà.

John Lennon và Yoko Ono vào ngày đầu tiên của sự kiện bed-in vì hòa hòa bình ở Amsterdam. Ảnh: Wikipedia

Ông Horne tiết lộ toàn bộ câu chuyện trong một chương trình phát sóng đặc biệt, kể lại cách ông xoay xở để có được cuộc phỏng vấn với cựu thành viên The Beatles và những gì xảy ra đằng sau hậu trường, trong khi phát một số đoạn phỏng vấn trên Boom Radio vào tối 8/10.

Trong chương trình này, ông Horne nhớ lại cuộc gặp gỡ với Lennon tại căn hộ của ông, nơi mà nhạc sĩ này bị Mark David Chapman bắn chết 5 năm sau đó.

Nghi bị theo dõi vì phản chiến

John Lennon là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất lên tiếng phản đối Chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Ông cùng vợ là Yoko Ono tổ chức các sự kiện “Bed-In for Peace”, nằm trên giường suốt nhiều ngày để kêu gọi hòa bình. Lennon sử dụng âm nhạc như vũ khí phản kháng, với những ca khúc nổi tiếng như “Give Peace a Chance”, “Imagine”…

Ông công khai chỉ trích Chính phủ Mỹ vì những hành động quân sự và kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Việt Nam. Nhờ tinh thần đấu tranh không bạo lực và niềm tin vào hòa bình, John Lennon trở thành một biểu tượng của phong trào phản chiến toàn cầu.

Lennon, người kiện chính quyền Nixon về việc nghe lén và giám sát bất hợp pháp, cũng như nói về nghi ngờ rằng mình bị theo dõi vì hoạt động phản đối Chiến tranh Việt Nam. Ông giải thích rằng ông muốn “vứt bỏ” album solo thứ tư, “Walls and Bridges”, cho đến khi bạn bè thuyết phục ông đừng làm vậy.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng sự nghiệp âm nhạc của mình vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, và rằng “ngoài những hành động của Chúa, tôi sẽ còn tồn tại thêm 60 năm nữa và làm việc cho đến khi gục ngã”.

“Mỗi lần nhấc máy, tôi lại nghe thấy rất nhiều tiếng ồn”, Lennon nói với ông Horne. “Bằng cách này hay cách khác, chính quyền đều tìm đến tôi; ý tôi là, họ quấy rối tôi. Tôi thấy có những gã đứng bên kia đường mỗi khi tôi mở cửa nhà. Tôi lên xe và họ đi theo tôi bằng xe chứ không hề trốn tránh”.

Lennon nói rằng ông không phải là ngôi sao nhạc rock duy nhất mà chính quyền Mỹ lo ngại. “Mick Jagger đã phải vật lộn để đưa Keith Richards và những người khác vào chuyến lưu diễn. Ý tôi là, anh ấy đã làm rất nhiều việc hậu trường chỉ để họ được phép vào. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều gặp vấn đề. Chỉ là tôi muốn ở lại đây thôi”.

Về album phòng thu solo “Walls and Bridges” của mình, album đã đạt chứng nhận vàng tại Mỹ, được sáng tác và thu âm trong thời gian 18 tháng xa cách Yoko Ono, Lennon thú nhận rằng ban đầu ông “không thể chịu đựng được” những băng thu âm này và đã nghĩ đến việc “vứt chúng đi”. Sau đó, ông phát chúng cho bạn bè. “Và họ nói: ‘Này, ổn đấy’. Vì vậy, tôi cũng nói: ‘Ồ, nó không tệ chút nào. Bản thân tôi cũng khá thích một số bài. Được rồi, phát hành thôi’”.

John Lennon chỉnh cây đàn guitar acoustic Gibson J160E trong quá trình quay phim “A Hard Day’s Night” năm 1964. Ảnh: RollingStone

Mô tả về cuộc sống hằng ngày của mình, ông nói: “Về cơ bản, tôi loanh quanh phòng ngủ, phòng thu, chiếc TV, buổi tối đi chơi, sau đó trở về nhà”.

Ông Horne tiết lộ rằng ông rất lo lắng trước buổi phỏng vấn, và Lennon đã giúp ông thoải mái và thậm chí còn nướng bánh quy sô cô la cho ông. Nhưng khi ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông xù trắng muốt của nam ca sĩ để phỏng vấn, ông Horne “nhận ra rằng tôi đã làm rơi một ít vụn sô cô la lên tấm thảm trắng tinh này, và tôi đã cố gắng hết sức để nhặt từng mẩu một để ông ấy không nhìn thấy”.