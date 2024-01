Tìm lại giấc ngủ vẹn tròn với TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình

Giấc ngủ ngon là liều thuốc tự nhiên giúp xua tan cảm giác mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, không ít người đang phải sống chung với tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc làm suy giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy làm thế nào để cải thiện giấc ngủ?

Giấc ngủ - Chìa khóa vàng cho sức khỏe

Ngủ là hoạt động thiết yếu nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Khi ngủ, cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng. Não bộ được thanh lọc, xử lý và lưu trữ thông tin. Chức năng hệ miễn dịch được củng cố, tăng cường, chống lại bệnh tật. Ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cảm xúc, giảm căng thẳng, stress.

Người trưởng thành cần ngủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, không ít người gặp phải tình trạng mất ngủ, khó ngủ, ngủ chập chờn, không sâu giấc, tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, ngủ hay mê, thức dậy quá sớm…

Mất ngủ khiến người bệnh mệt mỏi, ảnh hưởng tới công việc và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ…

Để ngủ được, không ít người đã phải dùng đến các loại thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Tuy mang lại tác dụng tức thời, nhưng đây là nhóm thuốc thuộc danh mục hạn chế sử dụng bởi tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ như gây nghiện, ngủ gà, mộng du, suy giảm trí nhớ, li bì, mệt mỏi, thiếu tỉnh táo khi thức dậy...

Chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn các sản phẩm thảo dược có tác dụng an thần giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả, an toàn.

TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình - Hành trình đến giấc ngủ vẹn tròn

Trong Y học cổ truyền, nguyên nhân chính gây mất ngủ là do khí huyết hư nhược, tâm thần bất an, lo nghĩ quá độ. Để điều trị mất ngủ cần chú trọng vào dưỡng tâm, an thần, bồi bổ khí huyết, khắc chế lo âu, phiền muộn…

Dựa trên nguyên tắc này, Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín đã kết hợp 10 vị thảo dược cổ truyền và 2 chiết xuất hiện đại để cho ra đời TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình.

TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình có thành phần được chia làm 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm có Long nhãn, Táo nhân, Viễn chí, Tâm sen, Phục thần. Nhóm bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu não có Đương quy, Xuyên khung, Cam thảo. Nhóm khắc chế lo âu, xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, sâu giấc gồm Lạc tiên, Lá vông, Nữ lang và Bình vôi.

Đáng chú ý, bộ đôi chiết xuất Nữ lang và Bình vôi được bào chế theo công nghệ hiện đại với hàm lượng hoạt chất cao hỗ trợ cải thiện toàn diện chất lượng giấc ngủ: tạo cảm giác buồn ngủ, kéo dài thời gian ngủ sâu, giảm số lần thức giấc trong đêm.

An thần ngủ ngon Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ an thần, dễ ngủ, ngủ ngon; hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh.

An thần ngủ ngon Tâm Bình dùng tốt cho người bị mất ngủ, khó ngủ, đặc biệt là người già, người có áp lực công việc cao, người bị suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu...

Công việc kinh doanh căng thẳng, áp lực khiến chị Vũ Kim Sa (48 tuổi, Hà Nội) luôn trong tình trạng trằn trọc, mất ngủ. Thế nhưng nhờ An thần ngủ ngon Tâm Bình, chị đã tìm lại giấc ngủ ngon mỗi tối.

“Tuần đầu tiên sử dụng sản phẩm, tình trạng ngủ chập chờn, khó vào giấc của tôi giảm đáng kể. Sang tuần thứ 2, giấc ngủ đến dễ dàng hơn, nhiều hôm lên giường đã ngủ lúc nào không hay. Sau khoảng 1 tháng sử dụng, tôi thấy mình ngủ ngon, sâu giấc hẳn, hôm nào cũng ngủ một mạch đến sáng nên cơ thể khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn”. Chị Sa vui mừng chia sẻ.

An thần ngủ ngon Tâm Bình được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP về thuốc Y học cổ truyền, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc.

Để được tư vấn thêm về sản phẩm cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến tình trạng mất ngủ, vui lòng liên hệ hotline: 0343 44 66 99, website: tambinh.vn.