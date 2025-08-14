Tiềm năng thương mại - dịch vụ tại dự án The Centric, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Khi Thủy Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và định hình vai trò trung tâm thành phố mới của Hải Phòng, nhà phát triển bất động sản Masterise Homes đã bàn giao hoàn thiện những căn Shoptique phiên bản giới hạn tại dự án The Centric. Với chính sách “Vươn tầm khởi sự kinh doanh”, dự án mang đến nhiều hỗ trợ thiết thực cho cả chủ nhân sở hữu và khách thuê, mở ra cơ hội đầu tư và khai thác thương mại hấp dẫn.

Từ ngày 1/7 sau sáp nhập, hai “công trình thế kỷ” của Hải Phòng là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị Biểu diễn đã chính thức vận hành và nhanh chóng ghi dấu ấn quốc tế khi được chọn là địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (15 – 18/7), quy tụ hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 250 khách quốc tế và lãnh đạo nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Song hành cùng tiến độ các công trình trọng điểm của Thành phố, dự án The Centric do Masterise Homes phát triển cũng chính thức bàn giao, chào đón những chủ nhân đầu tiên sở hữu Shoptique phiên bản giới hạn với chính sách đặc quyền “Vươn tầm khởi sự kinh doanh”.Chính sách mở ra cơ hội đầu tư và kinh doanh hấp dẫn tại trái tim Thủy Nguyên.

The Centric vừa chính thức bàn giao các căn shoptique vào tháng 7/2025 với chính sách “Vươn tầm khởi sự kinh doanh”

Vươn tầm khởi sự kinh doanh cùng The Centric

Chính sách “Vươn tầm khởi sự kinh doanh” được giới thiệu ngay thời điểm The Centric bắt đầu bàn giao các căn shoptique, mở ra một hệ sinh thái bài bản hướng tới hai nhóm gồm: người mua để khai thác cho thuê và khách thuê vận hành trực tiếp.

Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố sản phẩm, nhà phát triển chủ động kiến tạo giải pháp đầu tư và thương mại hiệu quả, đồng thời xây dựng nền tảng hỗ trợ thiết thực nhằm bảo đảm khả năng khai thác tối đa giá trị của từng mặt bằng. Tư duy phát triển được Masterise Homes thể hiện rõ nét thông qua bốn trụ cột chính, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đầu tư - kinh doanh chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu khởi sự.

Trước tiên là chính sách hỗ trợ hoàn thiện nội thất, với giá trị tương đương khoảng 5% giá trị căn Shoptique, được áp dụng theo điều kiện từng thời điểm. Việc mặt bằng có thể nhanh chóng được đưa vào vận hành giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu và tạo điều kiện thuận lợi để khai thác dòng tiền ngay trong những tháng đầu tiên.

Các căn Shoptique đã hoàn thiện và sẵn sàng khai thác kinh doanh

Tiếp theo là chính sách hỗ trợ dòng tiền cho thuê trong vòng 24 tháng, áp dụng có điều kiện tại từng thời điểm, mang lại lợi ích kép cho cả người sở hữu và người thuê mặt bằng. Trong khi nhà đầu tư có thể yên tâm với dòng tiền thụ động, người thuê sẽ tiếp cận được mức giá tốt, giúp nâng cao khả năng vận hành ổn định trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh.

Bên cạnh đó là chính sách miễn phí dịch vụ vận hành trong 36 tháng. Chính sách này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cả nhà đầu tư và khách thuê giảm chi phí vận hành, tối ưu nguồn lực và gia tăng sức cạnh tranh của mặt bằng kinh doanh.

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng là việc chủ đầu tư trực tiếp tham gia kết nối giữa chủ sở hữu và khách thuê thông qua bộ phận cho thuê (leasing) chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả vận hành chung của toàn dự án. Việc chủ động tìm kiếm và kết nối khách thuê phù hợp giúp tối ưu tỷ lệ lấp đầy, tạo dòng sinh khí thương mại liên tục và bền vững cho khu phố kinh doanh tại The Centric. Đây cũng là sự hỗ trợ, đồng hành đặc biệt của nhà phát triển Masterise Homes dành cho khách hàng.

Khai mở tiềm năng kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở bài toán tài chính hiệu quả, Shoptique The Centric còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ vị trí đắc địa và thiết kế tối ưu cả về phần thẩm mỹ cho đến vận hành thực tế.

Nằm ngay trung tâm hành chính Thủy Nguyên, khu vực đang nổi lên như tâm điểm đầu tư mới của Hải Phòng, The Centric hưởng lợi từ vị trí kề cận hai công trình mang tính biểu tượng của thành phố gồm Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị biểu diễn. Cùng với đó là mạng lưới giao thông kết nối đa phương tiện đang từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này trở thành trục phát triển chính của thành phố trong tương lai gần.

The Centric góp phần kiến tạo “trục thịnh vượng” tại trung tâm hành chính Thủy Nguyên.

Về thiết kế, The Centric lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc tôn trọng giá trị bản địa, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và văn hóa bản sắc. Dự án được tổ chức thành 4 khu phố chính, khéo léo lồng ghép hình ảnh của những biểu tượng di sản và thiên nhiên mang đặc trưng của Hải Phòng như Núi Voi, Vịnh Lan Hạ, Hoa phượng... Khối biểu tượng được đặt giữa trung tâm như một điểm nhấn, gợi nhắc đến chất sắt kiên cường đặc trưng của người Hải Phòng, đồng thời truyền tải tinh thần bền bỉ và vững vàng trong kinh doanh.

Nhờ vậy, dự án tổ hợp thương mại - giải trí - văn hóa quy mô hơn 7,2 ha này vừa được vinh danh Thiết kế kiến trúc có ý tưởng xuất sắc nhất châu Á tại AADA 2025 nhằm tôn vinh sự sáng tạo và đổi mới trong tư duy kiến trúc.

Bên cạnh đó, các căn shoptique còn được tối ưu hóa về công năng và khả năng thích ứng. Kết cấu 5 tầng cho phép vận hành linh hoạt với đa dạng mô hình thương mại dịch vụ như ẩm thực, thời trang, wellness hay lưu trú ngắn hạn. Mô hình Open-Air Shopping Center kết hợp với One-Stop-Shop lần đầu tiên được triển khai tại Hải Phòng mở ra một trải nghiệm mua sắm - giải trí - dịch vụ tích hợp, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Những điều này giúp The Centric thu hút không chỉ cư dân địa phương mà còn cả dòng khách du lịch trong nước và quốc tế.

The Centric được kỳ vọng trở thành biểu tượng thương mại - văn hóa - giải trí tại trung tâm hành chính mới Hải Phòng. Dự án vừa được vinh danh Thiết kế kiến trúc có ý tưởng xuất sắc nhất châu Á tại ADDA 2025.

Với những nền tảng đã được thiết lập vững chắc, The Centric được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng thương mại - văn hóa - giải trí tại trung tâm hành chính mới Hải Phòng và là điểm đến sầm uất quy tụ những giá trị kinh doanh bền vững, nơi đồng hành cùng chủ nhân mỗi bước đi trên hành trình “Vươn tầm khởi sự kinh doanh”.

Cánh cửa khởi sự kinh doanh đầy tiềm năng đang rộng mở tại trung tâm thành phố mới Hải Phòng cùng chính sách hỗ trợ vượt trội dành riêng cho những nhà đầu tư tiên phong trên hành trình kiến tạo thành công bền vững và ghi dấu tại “nơi giao hội phồn vinh”.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bộ phận cho thuê (LEASING) dự án The Centric: 028 39 159 159 máy lẻ 666